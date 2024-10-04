舊車呔配合精油顆粒驅蟲　地盤試用一年無老鼠　創業大賽奪冠

撰文：彭彥怡
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「科大—信和百萬獎金創業大賽」決賽今日在科技大學舉行，今屆首次開放予海外大學生參加，破紀錄吸引近340隊來自本港及海外的隊伍競逐獎項，其中科大生物科技畢業生團隊，利用舊車呔配合精油製造的環保顆粒驅蟲劑，每個裝置預計售價只需35元，測試時更成功令地盤1年沒有老鼠出現，終奪得本地冠軍兼創新獎兩項大獎。

「科大—信和百萬獎金創業大賽」決賽今日在科技大學舉行，今屆首次開放予海外大學生參加，破紀錄吸引近340隊來自本港及海外的隊伍競逐獎項。（圖片由科大提供）

不費分毫回收舊車呔重生　驅鼠功效長達12個月

本地冠軍兼創新獎兩項大獎得主「PestO」，創辦人兼行政總裁呂書昊表示，項目由構思到生產用了超過一年時間。他說自己是海洋公園志願研究員，專門負責動物福利及研究海豚，同時亦是政府房屋署的滅鼠專員，故一直關注如何實現無害蟲環境，期間經反覆實驗及許多失敗後，發現使用經處理的舊車呔、配合精油製成的橡膠納米顆粒，可以令氣味緩慢地釋放，達至長效驅鼠。

『Pest0』團隊稍後會代表香港，與北京、佛山、廣州及深圳賽區的優勝者，再於總決賽一較高下。（彭彥怡攝）

呂指出，有參與試驗的建築地盤在使用裝置後，能保持一年均無老鼠出沒。成本方面，回收舊車呔成本極低，加上橡膠顆粒可添注精油重覆使用，環保之餘售價亦低廉，預計每10個裝置只售45美元。公司預料會將獎金投資於行銷、產品推廣以及申請專利，亦打算在海南島的廠房加開新生產線，未來期望打入美國市場。

產品可重用成本低　團隊將代表香港出戰總決賽

呂又解釋，驅趕老鼠最終目的其實都是撲殺，但希望用較人道的方式，即將老鼠集中在一個區域，再交由專業的滅蟲公司處理。『Pest0』團隊稍後會代表香港，與北京、佛山、廣州及深圳賽區的優勝者，再於總決賽一較高下。

除了本地組別，本次創業大賽首次新增國際學生組賽道，來自加拿大、新加坡、美國等15個國家和地區的海外大學生、共超過七十個團體參與。（圖片由科大提供）

15個海外國家超過七十個團體及大學生參與

除了本地組別，本次創業大賽首次新增國際學生組，來自加拿大、新加坡、美國等15個國家和地區的海外大學生、共超過七十個團體參與。國際學生組賽道冠軍得主是來自新加坡的「HydroTech Solution」，他們通過在產品中運用催化劑，幫助質子交換膜（PEM）電解器製造商降低成本，實現比行業標準高15%的氫氣產量。

信和集團集團聯席董事黃永龍表示，一向積極支持香港創科發展，期望今年的得獎者充分利用獎金作為種子資金，實現他們的創業目標。科大副校長（研究及發展）鄭光廷稱，今年賽事推出的國際學生組賽，為大學生提供創業交流機會，希望藉此鞏固香港作為國際創新初創孵化樞紐的地位。

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