直資主席陳狄安：內地來港學生增　料直資中小入學競爭比往年激烈

直接資助學校議會於11月2日（六）舉辦直資學校聯展，逾50間直資學校在場介紹招生，吸引近萬人次參加展覽。直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，留意到透過各類型人才計劃來港的學生增加，預計今年直資學校入學申請增加，特別是中一和小一入學競爭會比去年更激烈。他又稱，不少直資中學正陸續申請開辦國際課程，為家長提供更多選擇。



直資學校議會舉辦的直資學校聯展，吸引近萬人次參加。（夏家朗攝）

直資主席陳狄安：預計直資中一、小一入學申請增加 入學競爭更激烈

直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，留意到透過不同人才計劃來港的學生人數增加，相信今年直資學校，特別是中一和小一入學申請競爭會比往年更激烈。他指學校會因應需要為新來港學生舉辦活動，例如銜接課程、廣東話班、香港遊等，助他們適應香港環境和文化、融入校園生活。

直資學校議會主席陳狄安表示，透過不同人才計劃從內地來港的學生增加，預計今年直資中一和小一入學競爭將比以往激烈。（夏家朗攝）

家長不宜本末倒置 為入學而迫子女參加課外活動

談及選校，陳狄安特別提醒家長切忌「人報我又報」，大包圍報讀多間直資學校，「因為間間都報小朋友面試都倦」。他又指，家長不宜本末倒置，為求增加子女入讀心儀學校的機會，而過份強迫子女參加課外活動，「若迫到同學都唔鍾意，對家長和學生都無好處」。

陳狄安建議，家長宜先花時間了解不同直資學校的背景、教學理念、發展重點和收生要求，從中為子女揀選合適學校，又指不少直資中學正陸續申請開辦國際課程，將為家長提供更多選擇。

李國寶中學校長莫一帆：內地家長佔一半 正籌辦IAL課程

香港管理專業協會李國寶中學校長莫一帆稱，不少出席直資學校聯展的家長關注學校高中會否開辦國際課程，為子女作長遠規劃，而該校亦正籌辦IAL（國際普通教育高級程度證書）。（金敏琍攝）

香港管理專業協會李國寶中學校長莫一帆稱，家長反應非常熱烈，相信內地家長佔一半，比例較往年高，無論內地或本地家長，普遍關注學校面試安排，以及語言政策和支援。另外，不少家長亦關注學校高中會否開辦國際課程，為子女作長遠規劃，而該校亦正籌辦IAL（國際普通教育高級程度證書）。

林文燦小學校長文詩詠：內地家長多了解學校特色 本地家長關注課外活動

保良局林文燦英文小學校長文詩詠稱，出席直資聯展的內地家長比例較以往多，他們主要查詢學校特色和入讀好處。（金敏琍攝）

保良局林文燦英文小學校長文詩詠亦指家長反應熱烈，認為內地家長佔比較以往多，「今朝來查詢的幾乎都是講普通話家長」，他們主要查詢學校特色和入讀好處，更稱個別家長「甚至直接問我拎電話，亦有問老師入學面試題目」。至於本地家長，她稱多關注學校課外活動，例如運動培訓，反映家長重視子女整體發展。

本地家長稱直資辦團際課程吸引

透過優才計劃來港不足一個月的劉女士育有兩名子女，長女和幼子分別在河南就讀中一和小一，她打算安排他們下學年來港插班入讀直資學校，因此到場領取各校資料認真研究再作篩選。她認為，直資學校著重學生整全發展，並為學生安排大量課外活動，相信子女入讀直資學校後，將能享受多姿多彩的學習生活。

透過優才計劃來港不足一個月的劉女士育有兩名子女，長女和幼子分別在河南就讀中一和小一，她打算安排他們下學年來港插班入讀直資學校，期望他們能享受多姿多彩的學習生活。（金敏琍攝）

本地家長姚先生則稱直資吸引之處在於許多學校都有開辦國際課程，又指希望子女能全面發展，選校時除學術課程外，亦會關注學校提供的活動種類。他又稱，直資學額競爭非常激烈，自己對子女有信心，相信學校會擇優取錄。