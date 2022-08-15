升小備戰｜陳狄安校長拆解直資小學利弊　望學生不像工廠倒模

本港每年逾48,000名適齡學童升讀小一，直資小學只有21間，提供僅2000多個小一學額，更有熱門直資小學每年吸引6、7千人報名，競爭非常激烈。有家長為增加子女入讀直資小學機會，從小栽培子女琴棋書畫各方面的才能，坊間亦推出針對考直資小學的面試班，吸引不少家長報讀，當然也有避開激烈競爭，索性放棄報直資的家長。



01親子特別推出「升小備戰系列」，當中找來香港直接資助計劃學校議會主席、英華書院校長陳狄安，為家長解構直資小學學制，分析入讀的利與弊，更會分享入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解心儀學校的第一手資料。



攝影：黃寶瑩

攝錄：吳雋、李建輝

剪接：吳雋



直資是介乎官津私立學校之間

直資學校由1991年開始推行，有別於傳統官立及津貼學校，直資學校既可按學生人數獲得政府資助，亦能向家長收取學費，在收生、學校師資與營運等方面更為自主，陳狄安校長解釋：「直資學校就是介乎於官津學校及私立學校之間，向家長收取學費的目的，正是用於提供一些基本教育服務以外的學習經歷，或校園設施及師資提升。」陳狄安表示，大部分直資學校中，七至八成的收入來自政府資助，一些學費較低的直資學校更有超過九成收入來自政府資助。

香港直接資助計劃學校議會主席陳狄安校長 (攝影:黃寶瑩)

直資學校受家長歡迎原因

在全港21所直資小學中，小一學費平均為每年2.9萬元，即每月大約2,900元。惟每年均有學校向教育局申請加學費，更有學校曾連續2年加學費，令家長憂慮一旦子女入學後，學費問題或會造成財政負擔。對此陳狄安直言，家長應先了解校方收取學費的原因，以及訂定學費金額的準則：「有些直資學校不止實行雙班主任制，甚至實行三班主任制，可見學校聘請老師人數及師生比例跟官津學校不同；而直資學校在校園設施上亦較有優勢，例如小學已設有泳池、黑盒劇場或劇院，這類設施除可幫助學校推動課程，也有助學生更方便地進行課外活動。」

家長毋須擔心加學費

他續指，針對直資學校調整學費，教育局有嚴密的監管機制，需要審核校方的盈餘及儲備，校方也須要向家長進行諮詢，「學校最少須向家長教師會諮詢，若學費加幅較大時，更須要向全體家長諮詢，所以我想家長不需要擔心校方會突然無節制地加學費。」

陳狄安亦提及，教育局要求每一間直資學校設立學費減免機制，學校每年須將學費收入的10%撥出，以支援財務上有困難的家長，例如正在申領綜援、車船津貼、書簿津貼等的家庭，將可獲得學費全免或者半免，因此家長毋須因過於擔心學費問題而影響報讀意願。

移民潮下的退學

陳狄安指出近年由於學校未必預計到有急劇的學生人數下降，所以做預算時跟學生實際入學就讀或退學數字會有落差，「這個落差就有可能導致學校有赤字情況出現，老實說，如果學校能及早知道有沒有學生離開，學校進行預算、計劃日後的學生活動或教師課程安排時就已經可以作出調動，除非該學校突然間有大量學生退學，否則透過內部調動，可能也未必會造成很大的赤字。當然如果學生人數真的大幅下降而學校未能錄取插班生，便真的有可能對學校的財政造成壓力，正如剛才說政府會給予資源，但政府批資源的模式是按學生人數撥款，收到一名學生就給一份資助，100名學生就100份，這就正正跟學生人數掛勾。」

非所有直資學校均「一條龍」

有家長以為選擇直資小學可直升中學，不用再為升學面試奔波，陳狄安指出在教育局的註冊下全港有21所直資小學，當中有9所學校屬於「中學暨小學」，「這些『中學暨小學』是中學及小學的校舍都在同一個校址出現，而『一條龍』學校的意思是，小學升上中學之中是無間斷的，即如果家長希望學生從小學升上中學時，基本上不需要經過任何考試，也不需要再經面試或通過任何篩選，學生從小一入學後，就可以直接讀至中六畢業，這種為之『一條龍』學校，特別地方在於家長對『一條龍』學校較為放心，小一到中六中間不需要再考學校，家長不論子女是幼稚園、小學、中學也好，考學校也是一件惆悵的事情，所以有些家長也頗為傾向揀選『一條龍』學校。」

如果直資小學沒有一條龍，或是姊妹學校、聯繫學校，家長在子女升中是需要與一般官津小學學生的做法一樣，除了可在自行收生階段報考心儀學校，或者報考直資中學，或最後根據政府的派位機制，即是中一配位／中一分配學位機制，俗稱「大抽獎」的形式獲安排中學學位。

成功入讀在於一點

正正由於直資學校的學習模式及內容比傳統學校更多元化，每年均有大批家長「爭崩頭」期望子女考入直資。不過全港約700多間的小學中，直資只佔當中21間，提供的小一學額總數也僅2000多個，陳狄安坦言每年小一學位的競爭相當大，「家長千萬不要覺得自己一定會失敗，因為同一時間報考多間小學的家長也為數不少，他們有可能會放棄學位。我建議家長若認為該校真的適合子女，大家也認同該校的辦學理念的話，都應該先為子女報名，如果不申請，就連機會也沒有。」

面試著重行為及談吐

陳狄安指，直資小學的入學面試題目五花八門，可能有時事題或生活題，甚至有評估小朋友創造力的抽象題，但他認為當中較看重的還是小朋友的行為舉止、談吐，及待人接物的態度。

他分享，家長可以從小為孩子做準備，例如帶他們多接觸不同的人或事物，讓他們面試或身處陌生環境時，也不會過於緊張；另外也可多花時間跟子女溝通，並盡可能使用不同語言，視乎心儀小學會使用哪種語言面試，讓子女及早習慣以非母語對答。他又表示，不少學校會採用小組形式面試，家長宜在平日教養中訓練子女應付類似情況，「小朋友在等候期間會做甚麼？會否因為緊張而搶答問題？甚至批評他人的講法有錯？我想小朋友要懂得尊重其他人，及尊重其他人的意見，即使自己看法是對，也不一定代表別人的想法有錯，互相尊重、和而不同是重要的。」

香港直接資助計劃學校議會主席陳狄安校長(攝影:黃寶瑩)

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