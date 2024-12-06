少數族裔港青盼入大學向上流動　社工促成足球隊助融入尋身份認同

入伙約6年的觀塘安泰邨，估算有最少200戶少數族裔家庭居住，雖大部分已經是第二或第三代少數族裔，但因不諳中文，升學及就業依然困難重重。基督教勵行會羅桂祥安泰服務中心數月前主動出擊，穿梭邨內組成一隊少數族裔青年足球隊，並邀得非裔前港腳球員擔任教練，期望透過踢波協助他們融入社區，將來再回饋社會。



逾60萬非華裔人士在港居住 讀寫中文成最大生活難題

根據2021年人口普查結果顯示，全港有超過60萬非華裔人士在港生活，大部分來自尼泊爾、巴基斯坦和印度。以觀塘安泰邨為例，邨內有超過2萬名居民，估計有200戶少數族裔家庭，當中不少是從油尖旺區調遷入住。

少數族裔的家庭成員一般較多，婦女要長時間照顧家庭，未能建立社交圈子，亦無法學習新技能。至於青少年，許多人都希望能升讀大學向上流動，但最大挑戰是學習中文。

基督教勵行會的社工每晚到安泰邨主動結識少數族裔初中或大專生，並迅速組成了一隊12人的足球隊，每星期跟教練操練。（夏家朗攝）

安泰邨只得基督教勵行會一間社區服務中心，最近的少數族裔支援來自觀塘外展社工隊，但地理上卻相距20分鐘車程。面對「遠水不能救近火」的困局，今年6月開始，基督教勵行會安泰中心的社工每晚到邨內，主動結識一班在公園或球場流連的少數族裔初中或大專生，傾談間發現他們都熱愛運動，故迅速組成了一隊12人的足球隊，每星期跟教練Usman（中文名奧斯曼）操練。

Noor稱加入足球隊最大得益是減肥，他之前體重超過90公斤，短短數月已減掉最少15公斤，期望將來可讀大學並成為一名消防員。（夏家朗攝）

Sufyan很享受與教練和球員一起操練，他透露將來想成為一名足球運動員或教練，教導小朋友踢足球，甚至出戰國際賽事。（夏家朗攝）

社工主動巡邨組成足球隊 中五生踢波摵甩30磅想做消防員

17歲的Noor（中文名馬樂生）及16歲的Sufyan（中文名福陽）便是足球隊其中兩員，二人均是中五學生。Noor於6歲時隨家人從巴基斯坦來港，10歲開始踢足球，他覺得足球最吸引的是往往是最後關頭的戲劇性逆轉，又能促進身體健康，因當中包含跑步、協調和團隊合作。

Noor笑稱加入足球隊最大得益是減肥，他之前體重超過90公斤，短短數月已減掉最少15公斤。他認為Usman是一名出色的教練，雖然之前對尼泊爾隊的友誼賽以12比0大比數輸波，但仍十分享受，故會加強體能鍛鍊，期待再有機會比賽；同時Noor又希望DSE成績理想能升讀大學，將來成為一名消防員，可服務及幫助別人。

Noor及Sufyan感謝父母選擇香港，兩人一直以港人自居，並早已視香港為家。（夏家朗攝）

教練Usman來自喀麥隆，一直都有為少數族裔孩童提供足球訓練，他只象徵式收取車馬費為勵行會擔任教練，他覺得很有意義。（夏家朗攝）

感謝父母選擇香港 自出生後以港人自居

Sufyan則表示，上次友誼賽的對手有5年經驗，輸掉是有點可惜，但可以知道自己的不足，自己很享受與教練和球員一起操練，他透露將來想成為一名足球運動員或教練，教導小朋友踢足球，甚至出戰國際賽事。

Noor和Sufyan異口同聲表示喜歡香港，Sufyan指學習中文確有困難，但自己在這裏出生，一早視自己是香港人，感謝父母選擇在這裏落地生根，而且，香港是一個多元城市，能輕易買到家鄉出產的食物及用品，十分方便。

來自喀麥隆的教練Usman，因足球選擇留在香港發展，一直都有為少數族裔孩童提供足球訓練，他只象徵式收取車馬費為勵行會擔任教練，他覺得很有意義，能將過去的經驗跟年青人分享，只要見到他們進步，所有付出都是值得。

望少數族裔尋回身份認同 代代相承幫助其他人

基督教勵行會社會服務部助理經理黃詠欣指出，足球隊成立不足半年，但中心2年前已開始為少數族裔提供社區服務，如開辦跳舞及烹飪課程，或一些健康講座予婦女，讓她們有機會認識本地人；另外，亦安排一班就讀大專或以上的少數族裔學生，為小學生補習中文，支援學習困難。

負責做外展的基督教勵行會高級主任詹日昇表示，中心已成功接觸到50戶少數族裔家庭，期望他們能在社區找到身份認同，將來有能力再幫到其他少數族裔人士，未來亦會繼續以運動作號召，目標是同時組成小學、中學及大專的少數族裔足球隊，與本地的學校球隊作賽，甚至參與內地交流團，尋找發展機遇。