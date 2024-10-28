香港鼓樂節社區活動以文塑旅　少數族裔親子以砂煲罌罉代鼓表演

由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻的2024香港鼓樂節，已於上月起啟動「鼓動心弦 連結社區」的一系列社區活動。 周日（27日）來到紅磡社區會堂舉行，包括由18名少數族裔組成的親子鼓隊發揮創意，利用日常廚具作環保樂器，以「砂煲罌罉」代鼓表演，場面生動熱鬧。



香港中樂團藝術總監兼首席指揮閻惠昌出席活動，分享音樂如何推動共融。香港旅遊促進會總幹事崔定邦，以及香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉，亦分享鼓樂活動如何有助推動本土文化旅遊。



香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌（右三）、華懋集團企業體驗總裁鍾慧敏（右二）、香港旅遊促進會總幹事崔定邦（左二）、香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉（右一）、明愛九龍社區中心高級督導主任賴仁彪（左一）及九龍城民政事務專員蔡敏君（左三）於活動上擊鼓表演，籲各界協力推動文化旅遊。（主辦單位提供圖片）

鼓樂嘉年華12月8日全球直播

香港鼓樂節的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華 ，今年12月8日將在西九文化區藝術公園舉行，並由3香港透過5G網絡直播至全球，旨在成為本港文化旅遊的重要盛事之一。

而此前的「鼓動心弦 連結社區」鼓樂活動，則於9月至11月期間舉行 。由小朋友、青少年、長者，以至少數族裔、在囚人士、「共創明『Teen』計劃」成員等參與鼓樂訓練和表演，並會參演鼓樂影片。

日前約200名參加者於「鼓動心弦 連結社區」活動上一同合奏，以鼓聲跨越年齡、種族。（主辦單位提供圖片）

圖為「鼓動心弦 連結社區」鼓樂活動，10月27日於紅磡社區會堂舉行。（主辦單位提供圖片）

各區景點拍片推廣本地文化深度遊

在香港旅遊發展局支持下，影片將於各區景點拍攝，以推廣本地文化深度遊，並會在12月8日的「鼓動心弦 連結世界」活動現場播放。

閻惠昌表示，香港中樂團於2003年創辦香港鼓樂節，已不僅是一場藝術盛事，也是個具教育和社會參與意義的平台。