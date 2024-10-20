平機會首辦少數族裔招聘會　16個政府部門、機構供逾500就業機會

不少少數族裔人士在港求職時，往往會遇到困難，平機會及香港族裔共融聯會，今日（20日）舉辦「種族多元共融招聘會」，共有5個政府部門及11間機構參與，為他們提供逾500個就業機會。



平機會及香港族裔共融聯會今日（20日）舉辦「種族多元共融招聘會」，共有5個政府部門及11間機構參與，為少數族裔人士提供逾500個就業機會。（政府新聞處）

招聘會在灣仔錫克廟舉行，邀請了5個政府部門，包括警務處、消防處、民航處、懲教署及食環署，以及11間機構包括，滙豐銀行、萬豪國際酒店、國泰航空及港鐵等，共有逾500個就業機會。現場亦有兩間人事顧問機構，為求職者提供就業指導。

政務司副司長卓永興表示，政府明年會增加一間少數族裔人士支援服務中心，為少數族裔人士減輕語言不通的不便。（政府新聞處）

政務司副司長卓永興致辭時表示，少數族裔是支撐本港勞動力及生產力的重要部分，政府明年會增加一間少數族裔人士支援服務中心，為少數族裔人士減輕語言不通的不便，未來亦會繼續加強支援非華語學生的中文學習，讓他們更容易融入社區。

平機會主席林美秀表示，希望透過招聘會，改變公眾人士對香港少數族裔從事工種所存在的定型觀念，並期望少數族裔人士有更多機會在職場擔任不同職級崗位，而非只限於低技術或體力勞動的工作。

有酒店人力資源主管表示，招聘會反應不俗，接獲近40份求職申請，又認為少數族裔人士語言能力好，直言不一定要懂廣東話投身酒店業。