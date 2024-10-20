平機會首辦少數族裔招聘會 16個政府部門、機構供逾500就業機會
撰文：陶嘉心
出版：更新：
不少少數族裔人士在港求職時，往往會遇到困難，平機會及香港族裔共融聯會，今日（20日）舉辦「種族多元共融招聘會」，共有5個政府部門及11間機構參與，為他們提供逾500個就業機會。
招聘會在灣仔錫克廟舉行，邀請了5個政府部門，包括警務處、消防處、民航處、懲教署及食環署，以及11間機構包括，滙豐銀行、萬豪國際酒店、國泰航空及港鐵等，共有逾500個就業機會。現場亦有兩間人事顧問機構，為求職者提供就業指導。
政務司副司長卓永興致辭時表示，少數族裔是支撐本港勞動力及生產力的重要部分，政府明年會增加一間少數族裔人士支援服務中心，為少數族裔人士減輕語言不通的不便，未來亦會繼續加強支援非華語學生的中文學習，讓他們更容易融入社區。
平機會主席林美秀表示，希望透過招聘會，改變公眾人士對香港少數族裔從事工種所存在的定型觀念，並期望少數族裔人士有更多機會在職場擔任不同職級崗位，而非只限於低技術或體力勞動的工作。
有酒店人力資源主管表示，招聘會反應不俗，接獲近40份求職申請，又認為少數族裔人士語言能力好，直言不一定要懂廣東話投身酒店業。
敢動藝術油麻地｜藝術家領少數族裔、亞運持旗手油壁畫 畫出果欄香港社會企業挑戰賽 兩社企創可能 讓少數族裔暢泳 助視障者生活非中國籍通行證｜26少數族裔學生北上佛山參觀 稱以後會多到內地通行證｜民建聯九龍清真寺開諮詢站 即場助少數族裔市民網上預約團體辦幼稚園冀助非華語學童學兩文三語 打破少數族裔與社區隔閡