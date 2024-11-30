教育共享｜善用科技於教學應用：人工智能如何塑造教育新時代

文︰東華三院郭一葦中學 文可為校長

世界瞬息萬變，人工智能（AI）不僅重塑了我們的生活，更深刻地影響著教育的方方面面。這場科技革命為教育帶來無限可能，也伴隨著前所未有的挑戰。人工智能的應用，促使我們重新思考教師的角色、學習的本質，以及教育的最終目標。

我作為教育工作者，親身感受到人工智能對教與學的雙重影響。它既為教師賦能，讓教學更高效，也推動了個性化學習，使學生能以最適合自己的步調成長。然而，任何技術都有兩面性，人工智能在教育領域的應用更需謹慎。教育的核心永遠是人，而非技術。教師的專業判斷、價值觀引導和人文關懷是人工智能無法取代的。教師應時刻保持清醒，避免過度依赖人工智能而削弱自身的專業性和教育價值。



文可為校長認為，人工智能為教育的未來帶來無限希望，但教師的核心角色不可替代，教育的本質仍然是人與人之間的交流和啟迪。（資料圖片／夏家朗攝）

我將從教學應用和教育行政兩個方面，探討人工智能如何塑造教育新時代，並結合具體案例分析其潛力與挑戰，最後展望未來教育的可能性。

人工智能賦能教學：從支援工具到創新夥伴

1. 釋放教師時間，成就教學創新

備課、授課、批改作業、出試卷……教師的工作繁重而瑣碎。人工智能可以高效處理這些重複性工作，讓教師有更多時間專注於更有創造性的教學設計和學生輔導。例如，利用ChatGPT等文本生成工具，只需簡單指令，即可快速生成結構清晰的工作紙、補充圖表和示例，幫助學生理解概念。Quillionz等題目生成平台更能協助教師快速創建多元題目並自動批改，提供數據驅動的即時反饋，幫助教師精準掌握學生的學習情況，進行針對性教學。人工智能的價值不僅在於節省時間，更在於賦予教師新的角色——從知識的傳授者轉變為學習的設計師和學生的引導者。教師可以將更多時間投入課堂設計，創造啟發式、探究式、跨學科的學習體驗，培養學生的批判性思維和創造力。

教師也需謹慎使用人工智能生成的素材，必須結合自身專業知識和教學經驗，對其進行調整和優化。人工智能生成的題目未必完全符合香港課程發展議會的指引和香港考試及評核局的評核大綱，也未必適用於所有學生的學習水平。教師的專業判斷至關重要，需根據學生的實際情況對人工智能生成的內容進行調整和增值。

（Reuters）

2. 讓學習生動有趣：AI生成教學影片與模擬課堂

傳統教學工具在視覺化和互動性方面存在局限。人工智能的加入，讓學習變得更生動有趣。例如，Synthesia等平台讓教師只需輸入文本即可快速生成包含動畫和語音的教學影片，大大降低了製作教學影片的門檻。中國歷史老師想講解唐代經濟發展，可以利用人工智能生成一段結合歷史地圖、數據圖表和圖片的生動影片，幫助學生直觀地理解當時的經濟繁榮。人工智能還可以創建虛擬角色和模擬真實場景，例如在英語課堂上創建一個外國人角色與學生進行口語對話練習，或在歷史課堂上讓學生與人工智能生成的孔子或拿破崙等歷史人物互動，提升學生的學習興趣和課堂參與度。

教師也需謹慎監察人工智能生成的素材是否與事實有偏差，或生成不正確的內容。這個質素保證的過程是必須及重要的，亦是教師專業駕御人工智能技術的展示。教師使用人工智能於教學時，必須清楚標明教材是人工智能生成，而不是真實的拍攝，免誤導學生學習及理解。

3. 個性化學習體驗：AI助力因材施教

「因材施教」是教育的理想，但在傳統教學中難以完全實現。人工智能的出現讓這一理想變得可行及具成效。通過收集和分析學生的學習數據，人工智能可以深入了解每位學生的學習特點、優勢和不足，並為其量身定制學習計劃。如果學生在數學測驗中表現不理想，人工智能可以通過大數據分析識別其薄弱環節，例如對角度計算的理解不足，並推薦相關的補充練習和教學影片。對於學有餘力的學生，人工智能可以提供進階挑戰題或項目式學習活動，幫助他們進一步發展潛力。人工智能個性化學習還可以延伸到課堂之外，例如人工智能學習平台可以根據學生的學習進度設計個性化學習路徑並提供即時反饋，真正實現 「1 to 1」的學習方式，讓每個學生都能找到最適合自己的學習節奏。

教師也需謹慎監察人工智能所採集的數據是否符合私隱的考量，數據的儲存是否達安全不外洩，更重要限制提取數據的權限設置是否完備。教師也需專業判斷人工智能所做的學習分析是否正確，及建議的針對性學習策略是否切合該學生的需要。教師絕不能單靠人工智能處理學習評估已忽略當中的風險及專業。

通過收集和分析學生的學習數據，人工智能可以深入了解每位學生的學習特點、優勢和不足，並為其量身定制學習計劃。（資料圖片）

結語：人工智能賦能教育開拓，創造未來的可能

人工智能為教育的未來帶來無限希望。技術的進步並不意味著教育將被機器主導。教師的核心角色不可替代，教育的本質仍然是人與人之間的交流和啟迪。我們應該適時、適地、適用地善用人工智能，讓它成為教育的有效輔助工具，而非取代教師的角色。人工智能的價值在於幫助每個學生找到最適合自己的學習方式，讓每個教師都能發揮自己的教育專業和願境，讓每所學校都能回歸教育的初心。

在這個充滿變革的時代，教育者的使命不僅是掌握人工智能技術，更要引領學生學會批判性思考、堅守道德價值觀，成為有智慧、有胸懷、有擔當的網絡公民。我堅信只要師生能善用科技，守護教育的初心，人工智能定能為學生創造一個充滿希望和正面的未來。