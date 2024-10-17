教育共享｜體育科校內成績評估　彰顯學生全人發展

文︰課程發展議會體育委員會主席 吳俊雄校長

教育局為完善學校課程發展持續更新課程指引，強調學校要聚焦七個學習宗旨。學校可透過課程編排持續優化學生學習，促進他們全人發展和均衡學習。體育科校內成績評估能夠更全面地了解小學生的學習情況，達至德、智、體、群、美五育的教育目標，有關建議方案有助學生達至「全人發展，均衡學習」。



協助學生建立健康的生活方式，是中小學教育七個學習宗旨之一。（圖片由作者提供）

協助學生建立健康的生活方式，是中小學教育七個學習宗旨之一。配合世界衞生組織（世衞）對5至17歲兒童及青少年應在一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動（“MVPA60“）的建議，教育局早於2017年已將有關建議納入體育課程的發展方向。恆常參與體能活動，能提升學生的體適能、加強認知能力及促進身心健康，是現今全人教育不可或缺的部份。隨著科技進步和生活方式的轉變，肥胖和相關健康問題日益嚴重。參與體育活動，能夠幫助學童控制體重，增強心肺功能和肌肉力量，以減低日後患上慢性疾病的風險。香港教育大學兒童與家庭科學中心亦指出，有氧運動可提升心理健康及加強認知發展。運動時，腦部會釋放安多酚，可以讓兒童在困境中（如考試壓力下）保持身心愉快。

自ASAP計劃推出以來，已錄得超過18萬學生人次參加。（圖片由作者提供）

參與體育活動不但能夠提升學生的體適能，促進健康，亦培養他們正面的價值觀和積極的態度。運動過程幫助學生學會如何設立目標、克服困難，並在挫折中學會調整心態，培養堅毅不屈的精神。此外，體育活動講求互相尊重、團隊合作、溝通等共通能力，這些技能對於學生日後學習和工作至關重要。體育能有助學生建立自我管理能力和提升適應能力，對未來人生面對種種的挑戰，奠下良好的基礎。

為配合世衞的建議，教育局早於2021/22學年啟動「躍動校園 活力人生」計劃（“Active Students, Active People” Campaign，下稱「ASAP」計劃），凝聚不同持份者的力量，營造更理想的校園體育和社會氛圍。自ASAP計劃推出以來，已錄得超過18萬學生人次參加。此外，教育局於 2023/24 學年，向每所公營學校及直資學校發放15萬元的一筆過津貼，為支援學校營造更理想的校園體育氛圍及推動「MVPA60」，以配合體育課程的發展，培養學生終身運動的習慣，促進身心健康。

小學體育科校內成績評估，有助推動學童達至健康的生活方式，讓德、智、體、群、美，五育並進的全人教育模式，能完整地在香港學校推行，期望學校和家長積極支持和配合，讓學童獲得全面的身心健康發展。

沒有健康的身體，就不能有好的學習(Without good health, without good learning) 世界衞生組織網站World Health Organization

作者簡介：

吳俊雄，現任中華基督教會方潤華中學校長，亦是現任課程發展議會體育委員會主席，在學界多年，一直致力於推動體育教育及建立學童健康的生活方式。

