調查揭無時間成青年做義工最大障礙　青協倡讓座、撐小店等行善

勿以善小而不為，「舉手之勞」都能助人。為讓青年將義工融入生活，令行善成為習慣，香港青年協會推出名為「好義做」行動，列出十項易於完成的行動，期望可將善意在社區內傳遞，共建行善文化。



將義工生活化 不受時地所限

香港青年協會青年研究中心，今日（24日）公布一項「促進青年參與義務工作」的問卷調查報告，發現受訪的1082名、年齡介乎15至34歲的青協會員中，超過四成半最近一年沒有持續參與義工活動，當中最大原因是缺乏時間，且大多數受訪者認為，如果義工模式比較彈性，會提高參與意願。

香港青年協會督導主任張淑鳳指出，研究發現受訪青年對義工服務抱持熱忱，隨著時代轉變，青年對參與模式有不同期望。（圖片由青協提供）

優化義工體驗 隨時行善

有見及此，青協提出「3C」元素推廣行善習慣，即關懷（Care）身邊人或事，然後隨時隨地實踐（Contribute），繼而於日常生活營造行善文化（Culture），並配合「好義做」行動，讓青年可按自己的時間找到適合參與方式。

香港青年協會督導主任張淑鳳認為，優化義工體驗，可進一步發揮青年影響力，「好義做」十項行動包括︰

1· 優先將共融設施讓予有需要人士（如關愛座、升降機及扶手等）

2· 買旗支持慈善團體，並了解該機構的服務

3· 將垃圾分類，包好鋒利或易碎物品，減少對環境及工友的負擔

4· 素食一餐，並鼓勵家人朋友一起做

5· 於社區清理一件被隨意丟棄的垃圾

6· 走塑一天，並鼓勵家人朋友一起做

7· 關懷一位同學、同事或朋友等

8· 捐贈舊衣、舊物件或食物予有需要人士

9· 支持小店或社會企業，並了解其理念

10· 自發「好義做」，為鄰居或有需要人士提供協助

大學生任義工十年 獲益良多終生受用

青協義工曾俊文及何映頤俱為大專學生，有超過十年義工經驗，他們異口同聲表示，義工服務可以幫助別人，帶來很大滿足感，從中更學習到不少文書、管理及溝通技巧，終生受用。曾表示，從沒想過因忙碌而放棄行善，認為即使是微小舉動，也能為他人帶來溫暖，他已決志畢業後投身社福界，繼續服務社群。

至於何同學，由最初加入青協「鄰舍第一」做義工，到後來成為青年圓桌主席，她現時主力擔任策劃及帶領義工角色，希望將義工精神傳承給下一代，在社會建立守望相助的文化。