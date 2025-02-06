國際英文考試IELTS宣佈2月3日起　禁非香港居民報考筆試模式

國際英語水平測試IELTS（雅思考試）早前宣佈，本周一（2月3日）起，禁止非香港居民報考在港舉辦的「紙筆模式」考試。在港舉辦IELTS考試的機構網頁顯示，必須確認參加紙筆模式考生是所選擇國家或地區的居民，否則將會被取消考試資格，至於「電腦模式」考試則不受此限。



考試前3天要上香港居民身份證 否則會取消考試資格

IELTS官方考試中心網頁亦更新相關資料。（網上截圖）

有在港提供IELTS考試的IDP教育網頁更新相關資料，指所有已報考IELTS紙筆模式考試的考生，至少於參加考試3日前，要透過電郵上傳香港本地居民之證明，如考生未能提供香港居民之身份證明，將會取消考試預訂。而在政策宣布前已完成報名與付費之非香港居民考生，不受此限。

網頁同時指出，政策為IELTS考試官方擁有者IDP教育和英國文化協會共同制定，並適用於香港地區所有IELTS紙筆考試。

英國文化協會網頁上顯示新措施消息。（網上截圖）

在港舉辦IELTS考試的英國文化協會，於網頁上提醒有意報考者，只有在地居民可揀選紙筆考試，否則必須揀選電腦模式應試。

除了香港之外，多個國家及地區已禁止非當地居民報考筆試，包括泰國、印尼、日本、韓國、新加坡、蒙古等。