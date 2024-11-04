內地生報讀教大碩士　考IELTS差一分修改成績單被揭發　判囚3個月

近年揭發多宗內地學生以假學歷申請入本地大學。一名23歲內地生今年透過網上報讀香港教育大學的「運動教育及管理社會科學碩士」課程，通過網上面試後，他上載英語水平的公開考試成績單，但校方向考試機構核實時，發現成績單上分數，與被告真實考取到的成績不符合，懷疑有人提交假學歷報告，於是報警。警方調查後拘捕該名張姓內地男子，以「企圖以欺騙手段取得服務」起訴他。他今日（4日）被判處罪名成立，判罰監禁3個月。據了解，該公開考試為IELTS。



大埔警區於今年8月接獲香港教育大學報案，指今年4月收到一名張姓內地居民的網上入學申請。他本身的學歷為學士水平，希望入讀健康與體育學系「運動教育及管理社會科學碩士」課程。張男於5月通過網上面試後，獲得有條件取錄，當中包括一項有關英文語文水平的要求。

7月初，被告於教育大學課程申請網頁上，上載一張有關自己的英文水平的公開考試成績報告單。7月中，教大向有關考試機構核實成績報告單上的分數後，發現與被告真實考取到成績不符合。被告真實成績與獲取錄的要求相差一分。校方懷疑有人提交假學歷報告，於是報警處理。

香港教育大學。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

警方接手調查，相信該張被上載至網上的成績單，曾被人用修圖軟件修改過，在搜集證據後，於8月中拘捕疑犯。經徵詢律政司後，警方其後以「企圖以欺騙手段取得服務」起訴該名申請者。案件於今日（4日）於粉嶺裁判法院提堂，之後被告人承認「企圖以欺騙手段取得服務」罪，並被法庭被判處監禁3個月。

大埔警區重案組第三隊主管譚成浩高級督察交代案情。（林振華攝）

大埔警區重案組第三隊主管高級督察譚成浩表示，不論心存僥倖或誤信失實宣傳而作出不實行為，涉事人士都必須承擔後果，嚴重者不單會被開除學籍，面對刑事檢控，甚至承受坐監刑責。

政府、大學以至整個社會，對利用虛假學歷申請入讀大學零容忍，警方決心共同守護香港社會廉潔和高等教育良好聲譽。