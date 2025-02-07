去年有71宗取消教師註冊個案　議員倡每年進行教師刑事紀錄查核

立法會教育事務委員會今日（7日）開會，教育局局長蔡若蓮就維護教師專業操守措施匯報情況及最新發展。教育局由2021年開始，每三年向註冊教師進行一次刑事紀錄查核，有議員質疑查核滯後未能反映實際情況，建議將年期縮短，改為每年一次，以保障學生安全，蔡若蓮認為現行機制已經足夠，會適時審視。



教育局每三年進行一次註冊老師刑事紀錄查核

蔡若蓮強調政府十分重視教師的專業操守，除提供相關指引、加強培訓、加強師德師風，亦嚴格把關，防止不適當的人士成為教師。又指22年教育人員專業操守議會結束後，由局方主導跟進及調查違反專業操守個案，不但令積累個案大減，亦更有效地按事件的性質及嚴重程度，向有關教師作相應處理。

教育局由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師漏報或隱瞞，本港現時約有16萬名註冊老師。據教育局提供數字顯示，2024年因違反專業操守而被取消教師註冊有71宗、發譴責信38宗、書面警告149宗、書面勸喻21宗，以及口頭提示／紀錄在案的有25宗。當中被取消註冊的個案，除干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括涉及嚴重違反專業操守的個案，主要為與學生有超越師生關係的交往、與學生有不恰當的身體接觸等。

議員擔心老師被懲處個案顯著上升

問答環節，議員陸瀚民認為註冊教師違反操守被懲處的個案，與2021年比較上升達3倍，情況令人擔心，建議改為每年進行刑事紀錄查核。議員梁美芬指出，涉及刑事罪行從檢控到定罪的程序，有可能橫跨數年時間，當局要如何確保學生不被影響。議員梁子穎則關注註冊老師到私人教育機構工作，當局未能掌握當中是否有人曾違反專業操守。

蔡若蓮解釋數字上升是因為數字以定罪時間計算，而過去累積的個案於近年大減所致，局方已積極加強把關，杜絕隱瞞。另外，每個違反專業操守的個案都會獨立審視，情節嚴重或涉及性罪行必定停職處理，以保障學童。至於私人教育機構，局方會考慮加強宣傳，令大眾對老師專業操守有更清晰認知，但現行機制已有指引，學校在聘任教職員時，可向教育局查核其資料，並且查閱應徵者的前任僱主發出的服務證明書；同時學校如擬聘用已離開教育行業一年或以上的教師，須要求教師申報其刑事定罪紀錄。

通過成立「檢視香港融合教育發展小組委員會」

另外，立法會議員郭玲麗建議成立「檢視香港融合教育發展小組委員會」，議員狄志遠指近年學生數量減少，是時候檢視融合教育，以確保做到有教無類，因材施教。議員鄧飛則認為要釐清融合教育與特殊教育，SEN的範圍很廣，不是一名老師就可應付，但同意檢視現有資源，提高效能。教育事務委員一致通過成立「檢視香港融合教育發展小組委員會」，主席周文港作出總結，指成立委員會是要確保資源有效運用，最理想是為有需要學童將來融入社會。