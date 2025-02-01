蔡若蓮稱將調整八大資助撥款　檢討「本地生」定義考慮對港貢獻

新一份財政預算案下月出爐，外界關注政府如何減赤，教育局早前稱考慮調節對八大資助撥款。教育局局長蔡若蓮今早（1日）在電台節目表示，財政緊絀下，將調整未來3年對大專院校的撥款，並給予校方適當時間，展開財政規劃，相信調整對各院校影響不大。



對於有議員建議逐步增加非本地生學費至收回成本，蔡若蓮回應指，需視乎周邊國家地區的收費水平，上調幅度不能過高，「若我們貿然調到30幾萬，除非我們好強勁啦，否則我哋會輸嘅，就係最叻學生唔嚟香港」。而就檢討專上院校取錄「本地生定義」，她同意人才子女或影響本地生升學機會，正參考不同國家做法，考慮收取不同層級的學費，亦會視乎對香港的貢獻和認識因素。



教育局局長蔡若蓮表示，將調整未來3年對大專院校的撥款。（資料圖片/盧翊銘攝）

八大學費加價 蔡若蓮稱八大財政穩健

教育局常任秘書長李美嫦早前出席傳媒茶聚時表示，有機會調節對八間資助大學的下一個三年期（2025至2028年）撥款，又指八大本地生學費加價，料大學學費有所增加，強調「所有加加減減會一併考慮」，每間學校應思考如何善用公帑。

教育局局長蔡若蓮今早（1日）在電台節目表示，財政緊絀下，將調整未來3年對大專院校的撥款，會遵從共同承擔原則。她說，八大除了獲政府撥款，亦有其他方面的收入，非本地生學額增加後，料收入有所增加，目前院校財政儲備穩健，同時給予校方有適當時間展開財政規劃，相信調整對各院校的教學、研究、競爭力等不會造成影響。

八大學費將於25/26學年起連續3年加價。蔡若蓮解釋，相較其他地方，本港對大專院校投放的資源一向不算特別多，加上各院校有接受捐獻，以及不少研究院的自費學生，財政較穩健，在考慮家庭負擔等因素後，才決定加學費幅度。她補充，現時資助學位有政府的8成7補貼。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/盧翊銘攝）

蔡若蓮：非本地生加學費不能過高 否則最叻學生唔嚟香港

至於非本地生學費，她指，院校以收回成本為目標，「唔係話要特別賺非本地生嘅錢」，因仍要面對鄰近國家的競爭。

有立法會議員指出，政府對每個非本地生補貼數萬至10多萬元，建議逐步增加非本地生學費至收回成本，減少納稅人補貼。蔡若蓮回應指，學費上調幅度不能過高，需視乎周邊國家地區的收費水平，否則或降低院校在鄰近地區的競爭力。她舉例，現時新加坡的大學非本地生學費都只是十幾廿萬，「若我們貿然調到30幾萬，除非我們好強勁啦，否則我哋會輸嘅，就係最叻學生不來香港」。

她續道，頂尖學生對高等教育質素相當重要，「要靠非本地生賺錢，我們現時是否具備這條件，能與周邊國家（競爭）？」她強調，已有按學額增加，收取教師和空間等直接成本，「唔會出埋燈油火蠟」，並盡量善用現有資源，轉化競爭力。

蔡若蓮表示，人才子女持香港身份證，就學權利應獲保障。（資料圖片）

檢討本地生定義 釐訂不同收費層次 考慮對香港貢獻

外界關注人才子女來港讀書，會否用本地生身份升讀大學，教育局早前指會檢討大專院校取錄「本地生」定義。蔡若蓮表示，人才子女持香港身份證，就學權利應獲保障，「無理由唔係本地生」，但正參考不同國家做法，考慮收取不同層級的學費，「未必是本地和非本地生二分法，本地生都可以有不同學費，釐訂不同收費層次」，例如考慮其在港居住年期、對香港的貢獻和認識因素。

被問到即使日後學費不同，是否沿用同一批大學學額，蔡同意「亦可能影響本地同學升學機會」，因此會一併考慮。

高小課程加入編程 初中有AI單元

中小學課程方面，蔡若蓮表示，為回應人工智能時代的來臨，高小課程會加入編程，而初中有人工智能單元。至於STEM教育，蔡指STEM注重數學和工程的綜合運用，認為能與人工智能相輔相成，數字教育督導委員會將繼續探討如何整合各方面資源，加大力度推動相關教育。

下學年小學常識科將分拆為「人文」和「科學」兩個科目，蔡若蓮指，小學有彈性課時，分拆出來的科學科，主要會讓學生動手動腦，結合其他學科，提升他們對科學的興趣，令課程更有系統，學生有更多時間學習科學。