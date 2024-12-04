國家憲法日｜蔡若蓮出席聯校升旗禮　許正宇指座談會深化認識憲法

今日(4日）是國家憲法日，教育局局長蔡若蓮到培僑中學出席聯校升旗禮，有兩位學生主持「國旗下的講話」，他們以「學習和弘揚憲法」為主題，分享《憲法》的意義和價值，營造學習《憲法》的濃厚氛圍。



財經事務及庫務局局長許正宇出席「國家憲法日」座談會。他指座談會不僅深化社會對《憲法》及《基本法》的認識，也讓金融服務業界在國家全面深化改革開放的背景下，深入思考如何更好地貢獻國家的高質量金融發展。



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蔡若蓮在Facebook撰文，她今日出席了兩個學生活動，早上前往培僑中學，與師生一起參加由香港升旗隊總會舉辦的聯校升旗禮，由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊到場主持升旗儀式，其後兩位學生主持「國旗下的講話」，他們以「學習和弘揚憲法」為主題，分享《憲法》的意義和價值，營造學習《憲法》的濃厚氛圍。

蔡若蓮下午出席「全港學界國家安全常識挑戰賽」啟動禮，該活動由教育局、律政司、保安局及善德基金會合辦。她指有超過126,000名來自610所學校的中、小學生參加，創歷年新高，相信這次比賽能夠提升學生對法治和國情的認識，以及對維護國家安全的意識和責任感，培養愛國情懷和民族自豪感。

政府今日與中聯辦合辦「2024年國家憲法日座談會」，以「憲法與中國式現代化」為主題，由行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄分別致辭，有多位專家進行分享。蔡若蓮表示，座談會讓大家更深入了解《憲法》對進一步全面深化改革的重要作用，以及香港所扮演的角色，對未來的工作有所啟發。

許正宇在財經事務及庫務局Facebook專頁表示，座談會不僅深化了社會對《憲法》及《基本法》的認識，也讓金融服務業界在國家全面深化改革開放的背景下，深入思考如何更好地貢獻國家的高質量金融發展。座談會的主題強調憲法與改革的關聯，正是政府在金融領域深化改革、提升質量的指導方針。

許表示，本港的金融服務業在推動國家「十四五」規劃、「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設等國家戰略中，一直發揮「一國兩制」下的背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，推動與內地金融巿場高度融合發展。當局會繼續聯同金融監管機構與金融服務業界，積極落實有關建議，讓香港在國家金融強國建設的進程中作出新貢獻。

他也提到本港面對紛繁複雜的國際形勢，不過在國家支持和行政長官領導下，政府會繼續鞏固香港自身優勢，並充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，同時秉承以改革謀發展的精神，開拓新領域、發掘新增長點，積極識變、應變、求變，以香港所長，服務國家「走出去」和「引進來」的需求。