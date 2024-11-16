假學歷｜蔡若蓮：20多人持假DSE成績報讀澳門科技大學　已報警

大學假學歷風波持續不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校向香港考評局核查入學申請人的文憑試 （HKDSE）成績，發現有26份是造假，更是首次發現香港文憑試的假學歷。教育局局長蔡若蓮今日（16日）在電台節目表示，澳門科技大學收到20多位持香港文憑試成績的學生報名，大學有所懷疑並向香港考評局核實，並發現有20位學生持虛假文憑試成績報讀，考評局已向警方報案。



澳門科技大學校園。(澳門科技大學網站圖片)

強調行使假文書需負上刑責 有懷疑可向考評局查詢

蔡若蓮在節目中表示，香港收到澳門有大學報告，發現有人以虛假中學文憑試DSE成績，報名澳門科技大學，經香港考評局核實後，發現20多名學生懷疑持本港文憑試虛假成績報讀，考評局已就事件向警方報案。

她強調行使假文書需負上刑責，亦重申院校有非常嚴謹的把關，強調院校收生沒有內部認購。她指，考評局會保存文憑試成績和提供核實服務，如對學生文憑試成績有懷疑，可向考評局查詢。

澳科大未有回應 校長曾任香港兩大學高層

《香港01》10月30日以電郵向澳門科技大學查詢，有否收到文憑試假學歷，至今未有回覆。

校長李行偉是土木工程、環境水力專家，出生於上海，於香港接受教育。於美國麻省理工學院博士畢業後，於美國任教，其後1980年回流加入香港大學土木工程系。李行偉曾出任港大工程學院院長及大學副教授、2010至16年擔任香港科技大學副校長。他亦曾擔任香港研究資助局主席，以及香港公共政策研究基金評審委員會主席。

她強調行使假文書需負上刑責，亦重申院校有非常嚴謹的把關，強調院校收生沒有內部認購。她指，考評局會保存文憑試成績和提供核實服務，如對學生文憑試成績有懷疑，可向考評局查詢。