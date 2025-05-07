「靜觀星球」APP邀城大教授任專家顧問　助學生家長有效應對情緒

近年社會關注學童情緒健康， 為了讓學生認識情緒，提升抗逆能力，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education推出遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，並與香港城市大學正向教育研究室合作，邀請城大社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶教授擔任首席專家顧問，就程式的理論框架和內容等方面給予專業意見和提供教師培訓，務求使應用程式更加全面，幫助學生、家長及學校更有效地應對情緒挑戰。



郭黎玉晶教授接受訪問時形容，「靜觀星球」情緒教育應用程式猶如「維他命C」，學生每天透過程式內生動和具互動性的遊戲，學習認識和接納自己的情緒，就像每天服用維他命C補充劑，不斷在累積「精神健康資本」，日後遇到情緒挑戰和困難時，就有足夠的抵抗力面對難關，相信當學生有良好的精神狀態，應付學業也較事半功倍。



香港城市大學社會及行為科學系教授、正向教育研究室召集人郭黎玉晶將擔任「靜觀星球」APP首席專家顧問，就程式的理論框架和內容等方面給予專業意見。（周令知攝）

郭黎玉晶教授是香港城市大學社會及行為科學系的教授以及周亦卿研究生院副院長，同時是國際正向心理學協會正向教育部的地區召集人。郭教授的研究範疇主要集中於與兒童和青少年焦慮、抑鬱、自殺和幸福感等相關的家庭環境和正向心理因素，曾在具影響力的國際期刊上發表了超過80篇相關論文。在2022年和2023年，她被史丹福大學列為全球社會工作領域排名前2%的頂尖學者。

作為城大正向教育研究室的召集人，郭教授已先後與超過300所本地學校、社會福利機構和企業合作，致力推廣正向教育，並已出版超過10本有關正向教育的手冊。

香港城市大學郭黎玉晶亦是城大正向教育研究室的召集人，先後與超過300所本地學校、社會福利機構和企業合作，致力推廣正向教育，並已出版超過10本有關正向教育的手冊。（周令知攝）

「靜觀星球」APP理論實證結合 遊戲化學習情緒管理

要妥善關顧學生的情緒，除了一般課堂上的教育外，郭教授認為，學生更需要一個長期、持續可用的學習平台。她說，「靜觀星球」計劃採用APP的形式，透過生動、有趣及互動的遊戲化學習方式，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中掌握情緒管理技巧，並與家長和老師進行互動，從而加強學習效果。此外，「靜觀星球」程式的內容不但結合了理論與實證研究，亦有別於現時市面上功能較單一的其他情緒教育APP，「靜觀星球」APP涵蓋多個功能，提供全面的心理健康支援，學生能更容易掌握情緒調節技巧，從而改善心理健康。

「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用，學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

「RULER」情緒教育框架 助學生從多方面學習管理情緒

對於有家長或會擔心子女只是在「靜觀星球」程式中玩遊戲，並非真正的學習，郭教授指出，程式參考Marc Brackett的「RULER」情緒教育框架，即是Recognize（辨識）、Understand（理解）、Label（標籤）、Express（表達）和Regulate（調節），能夠幫助學生認識和接納自己的情緒，了解不同情緒的存在，懂得與身邊人表達感受，以及能夠幫助學生從多方面學習情緒管理。

郭教授續指，良好的情緒健康與學業成績息息相關，「學習就是需要你有一個好的精神狀態」，當學生感到焦慮和壓力過大時，學習動機自然下降；相反，若能有效管理情緒，學習狀態會更佳。

郭黎玉晶教授指出，良好的情緒健康與學業成績息息相關，呼籲家長不要忽視學童的情緒健康。（周令知攝）

城大正向教育研究室多方支持 評估測量學生改變

作為「靜觀星球」的首席專家顧問，郭教授稱正向教育研究室將在多方面提供支持，包括將相關理論及研究應用於實踐，確保內容具學術基礎。此外，亦會協助培訓學生、家長及教師，幫助他們辨識和應對學童的情緒問題。研究室還會進行評估，以測量學生的改變及APP的實用性與成效，確保計劃能真正幫助學童。郭教授亦希望大學生能參與其中，透過社區服務的方式關心學童的情緒健康，這樣不僅能提升大學生的社會責任感，也能讓他們獲得寶貴的學習機會。

冀社會明白情緒健康的重要性

展望未來，郭教授希望正向教育不只局限於學校，而是進一步由學校擴展至社區及整個社會。她說，情緒健康不只是學生的課題，家長、教師、成年人甚至長者都需要學習如何處理情緒。不過，目前要推動正向教育仍然面對不少挑戰，例如有家長和教師對情緒教育的認識有限，認為會影響學業，「情願花多啲時間讀書」，但這些都是不正確的觀念。因此，郭教授認為需要更多的研究和實證數據支持，並加強家長與學校的合作，鼓勵家長和老師使用「靜觀星球」應用程式，共同營造正向的學習環境。

郭黎玉晶教授認為，未來需要更多的研究和實證數據支持，並加強家長與學校的合作，鼓勵家長和老師使用「靜觀星球」應用程式，共同營造正向的學習環境。（周令知攝）

全方位支援學校 推動情緒教育

項目現時正積極招募學校參與，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要，以及各界專業交流合作。此計劃適用津貼包括「校園 • 好精神一筆過津貼」、「家長學生 • 好精神一筆過津貼」、一筆過家長教育津貼。如有興趣可以「帶校查詢-靜觀星球」為標題電郵至「education@hk01.com」，亦可透過Whatsapp/電話 : 3582 8747 或點擊連結填寫表格報名，聯絡《香港01》代表黃先生查詢詳情。