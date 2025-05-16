香港廣州青年總會辦穗港青年交流活動 粵港澳三地中學以球會友

為響應辦好全運會精神，香港廣州青年總會（YGH）早前舉辦穗港澳青少年足球邀請賽，讓粵港澳三地青少年以球會友，並藉着交流活動了解廣州的歷史文化及和當地學生交流，促進大灣區青少年交融。



「青春同心來廣州」香港青少年知行灣區人文交流系列活動在香港廣州社團總會執行主席、YGH主席霍啟文和常務副主席黃子文帶領下，與來自香港培正中學、仁濟醫院董之英紀念中學、聖若瑟書院的中學足球隊近70名師生前往廣州開展三天兩夜的國民教育及足球競技交流活動。

仁濟醫院董之英紀念中學奪冠

比賽當日上足球場上上演激烈對戰，首輪小組賽由廣州市執信中學足球隊對壘澳門培正中學足球代表隊，E組比賽則由廣州市培正中學足球隊對決香港培正中學足球隊，期間精彩的傳球和射門不斷上演，引得觀眾陣陣歡呼。整個比賽日賽程緊湊，隨着準決賽、排名賽和決賽依序展開，最終由香港仁濟醫院董之英紀念中學足球隊奪冠。

仁濟醫院董之英紀念中學足球隊在比賽中奪冠。

除了參與足球賽外，本港師生亦參觀了廣州起義紀念館，深入了解到民國十六年廣州工農武裝起義的歷史。其後師生一行到廣州培正中學參觀，深入了解培正中學「至善至正」校訓和校史，同時也體驗了廣州培正中學校園的設施，並與學生交流。

開幕式上來自穗港澳三地超過150位師生一同合影。

跨地域友誼助增大灣區融和

霍啟文在活動開幕式致辭時表示，交流活動開創穗港澳三地的體育交流的先河，讓三地青少年可以在中學時就通過體育交流互相認識，結下跨越地域的友誼，增進大灣區合作及加強融和。

黃子文在閉幕禮致辭時，則感謝廣州市海外聯誼會，廣州越秀海外聯誼會的大力支持，民政及青年事務局和青年發展委員會「青年內地交流資助計劃」資助，並多謝各位老師和同學的積極參與，以求會友凝聚三地青年友誼。