「灣區夢成真」大灣區行程設計比賽　冠軍隊伍獲全額資助參加交流

教育局聯同政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室，合辦學生內地交流計劃「灣區夢成真」行程設計比賽，讓中學生以大灣區城市為目的地，設計內地交流行程。大會將以冠軍隊伍的行程作藍本舉辦「獲獎團」，並全額資助各獲獎隊伍師生參與該行程，比賽截止日期為12月20日。



主辦方今日（14日）舉行比賽啓動禮暨簡介會，教育局副局長施俊輝致辭時表示，「薪火相傳」國民教育活動系列平台，歷年來已有逾55萬名中小學學生受惠。



學生內地交流計劃「灣區夢成真」行程設計比賽今日（14日）舉行啓動禮暨簡介會。（政府新聞處圖片)

教育局聯同政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室，合辦學生內地交流計劃「灣區夢成真」行程設計比賽，讓中學生以粵港澳大灣區城市為目的地，設計內地交流行程，從而鼓勵學生透過蒐集資料，加深認識大灣區城市的互聯互通，發掘其歷史文化、創新科技、發展機遇等，以拓寬視野，培養家國情懷。

「薪火相傳」國民教育活動系列平台 逾55萬學生受惠

比賽啓動禮暨簡介會今日舉行，是「慶祝『薪火相傳』國民教育活動系列平台成立15周年」的活動之一。

教育局副局長施俊輝致辭時表示，「薪火相傳」國民教育活動系列平台自2009年成立以來，深得中央人民政府駐港機構和香港各界知名人士的支持，令各項工作能順利進行。他說，在各執行主席的領導下，歷年來已有逾55萬名中小學學生受惠，他們參與的內地交流活動遍及22個省、4個自治區和4個直轄市。

他並感謝粵港澳大灣區發展辦公室的支持，與教育局聯合舉辦是次行程設計比賽，讓學生有更多機會了解大灣區的歷史文化和發展機遇，進一步拓寛視野，培養國民身分認同。

學生內地交流計劃「灣區夢成真」行程設計比賽今日（14日）舉行啓動禮暨簡介會。（政府新聞處圖片)

設計1至3天交流行程 冠軍隊伍獲全額資助參與交流

啓動禮上，各主禮嘉賓以象徵「薪火相傳」的火炬燃點火盆，台下約400位師生及嘉賓同時亮起手上的燈飾作回應，祝願平台繼續發光發亮，讓香港學界愛國愛港情懷薪火相傳，意義非凡。

參加「灣區夢成真」行程設計比賽的中學生，須以學校隊制方式撰寫計劃書，以尋根之旅／飲水思源、創新／航天科技、非物質文化遺產等為主題，設計1天至3天大灣區城市的學生交流行程。大會將以冠軍隊伍的行程作藍本舉辦「獲獎團」，並全額資助各獲獎隊伍師生參與該行程，比賽截止日期為12月20日。