大灣區教育卓越奬頒奬禮　18間粵港澳地區學校及教育機構獲嘉許

首屆「大灣區教育卓越奬」頒奬禮早前在香港圓滿舉行，大灣區內的教育界精英和學術領䄂聚首一堂，共同見證18間來自粵、港、澳地區的學校及教育機構獲奬，表彰它們在不同教育領域追求創新和卓越的優秀表現。



「大灣區教育卓越奬」由教育機構21st Century Learning (21CL) 成立，創辦人Justin Hardman希望透過活動，推動區內的學校的教育資源共享和合作。

「大灣區教育卓越奬」由教育機構21st Century Learning (21CL) 成立，共設有14個奬項類別，包括「最佳科技教育奬」、「最佳學習體驗奬」、「創新學與教策略奬」、「最佳STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教學奬」、「最健康校園奬」等，以表揚在大灣區不同教育領域中表現優異的教育工作者，同時希望鼓勵學校資源的整合和共享，推動區內的優質教育實踐。

首屆評選收到來自大灣區超過40間國際學校、津貼、直資學校，和教育機構合共超過80份報名表，經由海外教育學者組成的評審團，選出各個組別的入圍學校，並於頒奬禮當晚即場公佈得奬者。

來自香港的天主教慈幼會伍少梅中學奪得「創新教學設施奬」，校長李建文（左）表示，奬項肯定了團隊對推動創新教育的努力。旁為評審之一、教育顧問Peter Woodhead。

來自香港的天主教慈幼會伍少梅中學奪得「創新教學設施奬」，該校是今屆唯一獲奬的香港津貼中學。校長李建文表示，奬項肯定了校方在推動創新教育方面的努力，他同時歡迎「大灣區教育卓越奬」這一個新平台成立，可以讓不同背景的學校共聚一堂，集思廣益，一起提升教學質素和成效。

創辦人冀推動學校資源的整合和共享

主辦單位21st Century Learning (21CL) 創辦人Justin Hardman表示，大灣區作為全球人口最多、發展最迅速的地區之一，無論在經濟、科技和教育領域，也充滿發展潛力，獎項除了表彰在教育實踐中不斷追求突破的教育工作者，亦希望鼓勵不同類型的學校分享經驗，開拓區內教育領域的創新與合作，共同探索未來教育的方向。