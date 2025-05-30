《香港01》家長教育講座　試用靜觀星球APP　學習提升子女幸福感

《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education推出遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，鼓勵學生每日進行靜觀練習，以提升他們的抗逆力，並與城市大學正向教育研究室合作提供專業意見。《香港01》早前為路德會西門英才中學舉辦家長講座及《香港01》參觀活動，由城大正向教育研究室成員曾文堯，與家長和學生分享正向教育，講解如何透過品格強項提升子女幸福感。



城市大學正向教育研究室成員曾文堯向參加者分享正向教育。(鄭子峰攝)

曾文堯先生是本地註冊社工，亦是正向教育培訓員及大學導師，目前擔任城市大學正向研究室成員。他曾為本地教育界、社福界及商界等等不同界別舉辦逾百場培訓，以及為多間本地中、小學及幼稚園設計「正向教育課程」，並提供教師培訓及現場督導。

多讚賞有助孩子進步

曾文堯在講座中談到幸福感與個人性格強項的關係，並講解對孩子加以讚賞的重要性。 他說，當父母將「好孩子」的標準套在孩子身上時，慢慢會忘記孩子的獨特之處，而孩子的自信心和快樂感也慢慢受影響，潛能也得不到注視。相反，當老師和父母能看到孩子的獨特之處，接納並加以鼓勵時，孩子就能感受到被愛，獲得勇氣和力量去進步。

他又說，家長不一定要在孩子成功時才給予讚賞，而是可從細微處欣賞孩子的進步，秉承以強項為本的讚賞原則。

曾文堯指家長培養孩子的品格長處有助孩子的學習與成長。(鄭子峰攝)

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家長應多培養孩子的品格長處

至於如何辨識及培養孩子的品格長處，曾文堯稱當中有發掘、培養及實踐大三要素。他稱，家長應多培養孩子的品格長處，減少討論缺點及尋求改變，當涉及優點範疇時，孩子會學習和成長得特別快。

Re:learn 創辦人 Kelvin So 亦有向參加者介紹「靜觀星球」應用程式。(鄭子峰攝)

試用「靜觀星球」APP 親子透過遊戲化學習認識情緒

活動上除了分享正向教育外，Re:learn 創辦人 Kelvin So 亦有向參加者簡介「靜觀星球」應用程式，以及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及人工智能（AI）等科技如何融入正向教育，並與在場人士一起試用「靜觀星球」應用程式。

全方位支援學校 推動正向教育精神健康

項目現時正積極招募學校參與，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要，以及各界專業交流合作。此計劃適用津貼包括「校園 • 好精神一筆過津貼」、「家長學生 • 好精神一筆過津貼」、一筆過家長教育津貼。如有興趣可以「帶校查詢-靜觀星球」為標題電郵至「education@hk01.com」，亦可透過Whatsapp/電話 : 3582 8747 或點擊連結填寫表格報名，聯絡《香港01》代表黃先生查詢詳情。