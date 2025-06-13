公路及鐵路國際會議揭幕 匯聚專家推動智慧綠色運輸基建未來

由香港公路學會和路政署主辦的公路及鐵路國際會議一連兩日（12及13日）在香港會議展覽中心舉行，出席首日會議的運輸及物流局局長陳美寶對於能與香港公路學會的新一代進行交流表示非常高興，並指培育年輕人才是驅動運輸及物流行業持續發展的核心動力，期望年輕工程師們能以創新思維為各類基建項目注入新活力，為香港未來交通基建的蓬勃發展奠定穩固基礎。



由路政署及香港公路學會合辦的「公路及鐵路國際會議2025」周四（12日）揭幕。

今年會議的主題是「建造智慧綠色運輸基建」，旨在匯聚全球公路與鐵路發展領域的專家、工程師及行業領袖，共同探討尖端技術與可持續發展的融合，推動香港及全球運輸基建的未來發展。陳美寶及路政署署長邱國鼎於活動中與公路學會的年輕業界代表會面，就多項議題交流意見，討論如何透過創新科技提升公路及鐵路基建的智慧化水平，香港融入大灣區的機遇，以及將綠色環保概念融入設計及營運等看法。

香港公路學會的青年代表亦有分享對業界趨勢的看法，並探討新一代如何在智慧及綠色基建中擔當重要角色。曾負責港珠澳大橋以及港鐵會展站工程的青年幹事會主席鍾櫻娜表示，香港公路學會是一個很好的平台，能夠認識不同專業的同行。來自內地的青年幹事代表蔡雨軒則說，作為在內地出生及長大的工程師，特別關注內地與香港能如何在交通及公路領域相互借鑑和學習，而香港公路學會與內地同業學會及機構的緊密聯繫，為他及學會會員提供了豐富的交流機會。

輸及物流局局長陳美寶及路政署署長邱國鼎與公路學會的年輕業界代表會面交流。

香港公路學會會長梁偉豪表示，公路學會是一個匯集了公路工程與運輸規劃領域的專業從業者的學術學會，會員可透過各類交流和實地考察活動，加強各地工程師之間的聯繫與互動，也為推動粵港澳大灣區基礎設施一體化建設提供了有力支撐，突顯香港在國際間作為超級聯繫人的角色。