城大辦「HK Tech 300 Expo」創新創業博覽　展現初創科研轉化成果

城市大學周五及周六在校園舉辦大型創新創業博覽「HK Tech 300 Expo」，匯聚近300間專注於不同科創領域的初創企業，並舉行超過60場創業投資路演，展示城大成功將世界級的科研成果及創新創業意念轉化落地，推出巿場，為社會帶來正面影響。



城大舉辦大型創新創業博覽「HK Tech 300 Expo」。(城大提供圖片)

「HK Tech 300 Expo」是城大推出的旗艦創新創業計劃，至今培育了超過900間初創企業，當中有逾200間獲批最高達100萬港元的天使基金投資。計劃不但提供資金和科研專利等資源，同時通過逾250名來自不同工商產業的創業導師，以及逾100間作為合作夥伴的公私營機構，為初創業企提供商業配對、共同投資機會等全方位支持。

今次博覽會展出了近300間由城大及HK Tech 300培育的初創企業，涵蓋了生物和健康科技、資訊科技和人工智能、先進製造和環境、社會和管治（ESG）、金融科技等領域的一系列創新解決方案。博覽會同時展出了獲政府「產學研1+計劃」撥款資助的科研項目，以及由城大創新學院首屆理學碩士（創新創業）畢業生的創新方案和商業計劃。

孫東局長（右二）在場與參加「HK Tech 300 Expo」的初創企業交流。(城大提供圖片)

創新科技及工業局局長孫東在開幕禮上致辭時，讚揚城大在培育年輕人才和扶植初創企業的貢獻，並指城大和HKTech 300為促進跨學科、跨界別及跨行業的合作締造了一個蓬勃的生態圈。城大校長梅彥昌表示，創新是未來的引路明燈。城大及HK Tech 300在創新創業方面的卓越成就，有賴於「官產學研投」之間的廣泛合作和支持。城大將持續建構一個可連繫不同界別的世界級平台，助力年輕人才與深科技初創企業的成長及發展。

此外，城大於周五亦舉行了「HK Tech 300國際創新創業千萬大賽」（HKTech 300國際大賽）的啟動儀式，活動將與300國際大賽將與來自九個國家及城市，包括文萊、匈牙利、印尼、哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國、土耳其、越南和香港，合共11間大學、五間當地商會和初創培育機構合作，旨在協助不同地區的有志創業的人才和初創企業，善用香港的獨特優勢和資源，將業務拓展至香港及內地市場，同時帶動本地初創企業走向國際，並促進大學的科研成果轉化落地，為香港和世界各地建構一個更緊密的創新創業生態圈。