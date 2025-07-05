粵港澳促進STEAM教育大會　三地致力優化AI教育　培養高階思維

「第三屆粵港澳促進 STEAM 教育大會一AI 時代下的 STEAM 教育」（下稱大會），昨日（4日）於中文大學康本國際學術園舉行開幕禮，大會收到近60個論文報告，以及58個教學案例報告，同場更設有本地中小學的成果展覽，以及由來自粵港澳三地的學者，就AI協作教育發表演講，學界匯聚一堂，展開交流。



大會由香港中文大學學習科學與科技中心、香港電香港電腦教育學會、華南師範大學、及中國教育技術協會主辦，香港中文大學香港教育研究所、香港中文大學教育學院課程與教育學系、華南師範大學教育信息技術學院、粵港澳大灣區教師聯合會、粵港澳促進STEM教育聯盟、香港科技創新教育聯盟協辦，教育局為支持單位，《香港01》為夥伴媒體。



推進粵港澳大灣區STEAM教育 貢獻更多智慧方案

開幕禮由中文大學教育學院院長范息濤致歡迎辭展開序幕，他讚揚大會聚焦於化學和教育創新能力培養、人工智能在教育的應用、教育數字化策略發展等方向；同時加深同業交流與合作，對推進粵港澳大灣區STEAM教育發展具有重要意義，期望專家學者與前線老師能充分交流，以大會作為一個新起點，為教育發展貢獻更多智慧與方案。

教育局副局長施俊輝為主禮嘉賓，他認為STEAM教育不再局限於跨學科，應要集中創新教育培養，以及解決複雜問題的能力，這正與教育局的數字教育週，所推動學界與相關人士對人工智能、以及前沿科技的深入探索和應用，一脈相承。

深圳、澳門兩地學者 發表AI教育論文報告

粵港澳STEM教育聯盟理事長李克東致辭時表示，聯盟成立以後先後在廣東、香港、澳門、廈門等地舉辦培訓班，並舉行了多次專門培訓實驗教育，故希望通過這次大會，讓更多的教師關注實驗教育的研究和發展，創造更多的成果。

其中深圳技術大學學者姜毅超，與其正於中大修讀教育碩士的學生邵祖佺，就「人工智能素養量表」、評估大學生的人工智能素養水平發表論文摘要報告。量表設計結合由上而下與由下而上的混合方式，令參考既有研究、理論及文獻，亦同時結合實證數據。結果可用於設計針對大學生的AI課程內容，以及有助於教師AI素養的培訓。鄧強調應視AI為工具，而非取代學生或老師的「超級厲害的人」，同時課程要以學生為中心，讓他們透過學習有效運用AI，解決學習問題，以人為本。

另外，澳門城市大學教育學院研究生鄭琨浚、以及謝施藝，則針對市面一款批改英文作文的AI平台作出研究及提出分析論文。結果發現平台在處理概念、構思、語言邏輯、情感表達及文化層面較為不足，必須有教師支援，方可達成全面的教學目標。他們建議教師借助AI批改作文後，應加入引導學生慎思明辨的環節，強調「人機協同」的重要性，教師的角色與 AI 應相輔相成，共同提升學生學習效果與素養。

未來以培養高階思維 傳統評估方式要轉變

香港中文大學學習科學與科技中心總監莊紹勇認為，粵港澳三地的AI教育發展已進入另一階段，未來要優化AI應用以培養高階思維，避免學生過度依賴，同時傳統的評估方式亦需要轉變，如鼓勵學生進行專案習作輔以口頭報告，而非依賴書面考試。被問到大學現時對利用AI輔助教學所持的態度，他指師生從來有很大自主權，只須清楚就明，達成共識便可。莊建議未來粵港澳三地可推動更深入的交流，如進行為期數週的學習或體驗，並由三地輪流舉辦，結合「遊學」與「上課」。

AI素養非濫用最難推動 教育轉型助學習差異

香港電腦教育學會主席、沙田培英中學校長朱嘉添則指出，未來應思考如何將AI融入整個學校課程發展，而非僅限於單一工具應用，當中涉及更高層次的推動，要副校長、校長及各學科團體的共同努力。此外，AI素養是AI教育中最難推動的一環，教導學生如何善用而非濫用十分重要，不過，香港的獨特優勢是地小而緊密，學校與業界、學界與大學之間聯繫緊密，有利於快速試驗和推廣AI教育的創新。朱最後強調，即使AI如何強大，現階段都不可能取代老師，但會催化教育轉型，尤其是縮減學習差異，甚至在情感層面上幫助學生，讓老師能更專注於高階教學。