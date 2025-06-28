40校長教師北上參觀人工智能科企　教局施俊輝：推動AI和教育融合

教育局上周舉辦大灣區人工智能考察團，40位校長及教師前往廣州、東莞及深圳三地，參訪多個內地著名科技企業。教育局副局長施俊輝表示，人工智能的出現為教育領域帶來了前所未有的機遇和挑戰，期望全港的教育工作者，能夠把握時機，多了解、多接觸人工智能，並積極推動人工智能和教育的融合。



教育局上周舉辦大灣區人工智能考察團，40位校長及教師前往廣州、東莞及深圳三地，參訪多個內地著名科技企業。（施俊輝Facebook圖片）

教育局上周舉辦大灣區人工智能考察團，40位校長及教師前往廣州、東莞及深圳三地，參訪多個內地著名科技企業。（施俊輝Facebook圖片）

施俊輝也有參加考察團，他指活動為「智啟未來——人工智能發展探索」課程的一部分，40位校長及教師參訪多個內地著名企業，包括中國聯通、百度、科大訊飛、OPPO及比亞迪等，深入了解及探索內地人工智能技術的應用和發展，拓寬視野。

他表示，考察團參訪推行人工智能教育項目實驗工作的深圳小學，觀摩內地學校如何廣泛地把人工智能融入校園和教學之中，並積極與內地教師交流發展「智慧校園」的心得。

教育局上周舉辦大灣區人工智能考察團，40位校長及教師前往廣州、東莞及深圳三地，參訪多個內地著名科技企業。教育局副局長施俊輝（前右二)也有參加。（施俊輝Facebook圖片）

教育局上周舉辦大灣區人工智能考察團，40位校長及教師前往廣州、東莞及深圳三地，參訪多個內地著名科技企業。教育局副局長施俊輝（前左三)也有參加。（施俊輝Facebook圖片）

施俊輝表示，人工智能的出現為教育領域帶來了前所未有的機遇和挑戰，期望全港的教育工作者，能夠把握時機，多了解、多接觸人工智能，並積極推動人工智能和教育的融合，開闢教育高質量發展的新路徑，為國家、為香港培養新時代的人才。

他表示，教育局將繼續支援學界推動數字教育，讓學校領導和教師緊貼人工智能的最新發展，持續提升人工智能素養。