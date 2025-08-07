恒生新生代CEO啟蒙課程　赴海南直擊火箭發射　認識航天科技

不論志向如何，掌握最新科技對青少年的成長與發展至關重要。今年，「恒生新生代CEO啟蒙課程」以「解碼未來 領航十年」為主題，專為恒生「優越理財」或「優越理財跨域通」客戶的14至18歲子女設計。課程透過一系列企業參觀、課堂活動、工作坊，帶領青少年探索四大方向包括「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」，幫助他們及早裝備自己，迎接千變萬化的未來。



今年課程的一大亮點是「海南航天創科青年交流團2025」。近30位學員在《香港01》、香港01眾樂基金、香港航空的支持下，於7月14日至18日期間，親赴海南省文昌市，直擊長征七號火箭發射升空，認識國家的航天科技發展。有學員形容，親身見證火箭升空一刻「十分夢幻」是一次千載難逢的機會，加深自己對國家航天發展的認識。



「恒生銀行新生代CEO啟蒙課程」安排學員前往海南直擊火箭發射，升空一刻學員都把握機會拍片留念。

直擊火箭發射升空

交流團於7月14日抵達海南省海口市，並於當晚入住文昌酒店。翌日凌晨，學員們前往「瑤光火箭發射觀禮平臺」，親眼見證了搭載天舟九號貨運飛船的長征七號遙十運載火箭成功發射。火箭引擎燃點一刻，天色一下子就亮了起來，加上引擎發出轟隆轟隆的聲音，學員們都為之興奮及雀躍，紛紛拍下這震撼人心的時刻。

到訪文昌航天超算中心

學員前往文昌航天現代超算中心參觀，觀看了模擬火箭發射動畫，畫面十分震撼。

學員於同日下午前往文昌航天現代超算中心， 在導賞員的介紹下，他們了解數據科學與航天科技之間的關係，以及超算中心如何實現從衛星拍攝、數據接收、雲端運算到量子傳送和實際應用的「一條龍」服務。

參觀垃圾發電廠、風車海岸 了解綠色能源發展

學員參觀三亞垃圾發電廠，了解當地如何轉廢為能。圖為學員正觀察操作員如何操作巨型吊爪將垃圾吊運進入焚化爐。

除了航天科技，交流團也關注當地綠色能源的發展。學員們參觀了光大三亞垃圾發電廠，了解如何將垃圾轉化為電力，實現「轉廢為能」，他們不僅近距離觀察操作員如何操作巨型吊爪將垃圾運入焚化爐，更進入中央控制室，了解廠方如何透過自動化技術監察營運，確保污染物排放量符合標準，保護環境。

與海南文創企業創辦人交流 學習企業家精神

課程亦安排學員前往位於海口市騎樓老街的茶文化文創品牌尚南堂旗艦店，了解他們的創業經驗，同時品嚐凍茶。

學員們亦參觀了位於海口市騎樓老街的尚南堂旗艦店。這家創立於1912年的百年品牌，已從一個小茶攤發展成為海南文創代表。負責人分享了其經營理念及轉型歷程，並解答學員們關於線上線下零售模式、社群經營和茶旅融合等問題。此外，學員們也體驗了海南文化，包括探索呀諾達雨林、參觀椰子觀光工廠、學習椰葉編織及漫步騎樓老街等。

交流團亦安排學員親身感受海南文化，包括安排椰葉編織工作坊，體驗當地傳統文化。

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學員直言觀看火箭升空感覺夢幻 再度參加恒生課程為增廣見聞

交流團行程豐富，學員葉欣橋對直擊火箭升空印象深刻，當下感覺既興奮又夢幻。

學員葉欣橋在出發前，已十分期待直擊火箭升空。她表示，看到火箭升空時，除了感到開心及興奮，亦覺得非常夢幻，讓她這個立志成為天文學家的學生，對航天有了更深的認識。葉同學是第二次參加「恒生新生代CEO啟蒙課程」，她說所有活動「都好正」，特別是邀請到很多不同行業的成功人士分享其經驗及專業知識，讓她獲益良多，增廣見聞。

學員馮朗晉一直對航天科技感興趣，直言參加交流團獲得直擊火箭發射的寶貴機會，為人生積累了難得的經驗。

另一名學員馮朗晉也認為，此行最難忘的便是直擊火箭發射，形容是一次很好的人生經驗。對航天科技感興趣的他，希望未來能深入了解火箭結構，推動其環保化及商業化。馮同學對參觀垃圾發電廠也印象深刻，讚揚其「轉廢為能」及利用焚燒氣體進行冷卻的先進技術。他總結道，是次課程獲益良多，而且有助個人成長，並能從中學習國家歷史及尋找個人發展方向。