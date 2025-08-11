恒生新生代CEO啟蒙課程 走訪初創企業啟發企業家精神探索航天科技

科技發展一日千里，青少年必須具備對未來科技發展的前瞻性，才能應對快速變化的世界，在未來把握先機。今年恒生銀行舉辦的「恒生新生代CEO啟蒙課程」圍繞「航天科技」、「自動化技術」、「未來金融生態」及「企業家精神」四大範疇，為學員舉辦各類型活動和工作坊，探索未來無限可能。



課程早前安排學員探訪數碼港多間具前瞻性的初創企業，例如結合科技與農業的綠色耕作公司、融匯科技與藝術的沉浸式體驗藝術科技公司，以培養學員的「企業家精神」，啟發未來創業靈感。



此外，課程亦帶學員走進香港城市大學體驗航空航天創新工作坊，學員除了學習航天科技外，更親身接觸專業級的飛行模擬器，模擬在駕駛艙內操控飛機，亦有正向教育工作坊，提升學員身心健康。



恒生新生代CEO啟蒙課程，舉辦各類型參觀、活動和工作坊，助青少年提早裝備自己。

為客戶子女提供不同活動 培養未來洞察力

恒生新生代CEO啟蒙課程於5月起舉辦連串活動，為恒生「優越理財」或「優越理財跨域通」客戶的14至18歲子女，提供線上和面授課程，透過工作坊、企業參觀等活動，讓學員掌握最新科技發展趨勢，培養對未來的洞察力。

走訪數碼港初創企業 啟發企業家精神

為激發學員的創業精神，課程舉辦連串有關「企業家精神」的活動，早前安排學員參觀數碼港，深入了解創科配套、初創企業支援及智慧辦公環境，感受香港創新科技的氛圍。

活動以「解碼未來 領航十年」為目標，安排學員到多家初創企業學習以人為本、社會向善的創新方案，例如前往沉浸式體驗藝術科技公司MatezLab Limited，感受科技與創意融合的魅力，啟發未來創業靈感。

學員在MatezLab Limited，體驗沉浸式藝術科技。

STEAM教育應用在綠色耕作

學員亦獲安排參觀綠色科技公司「水耕細作」的智能農場，認識公司如何透過雲端數據科技協助綠色耕作，同時讓學員了解如何利用科技應對氣候與糧食危機的挑戰，為可持續農業發展作出貢獻。

「水耕細作」負責人向學員講解如何透過雲端數據科技協助綠色耕作。

試玩賽車遊戲 探索未來交通可能性

另外，參觀教育科技公司Formula Square期間，學員有機會試玩賽車遊戲，透過模擬器了解自動化、感測技術及數據應用在未來交通上的可能性。學員當日積極參與、互相討論，增加對未來產業趨勢了解，拓展對科技應用的視野，啟發他們思考未來商業及創新方向。

Formula Square 示範公司如何推動STEAM教育，並讓學員親身體驗模擬賽車遊戲。

接觸最新航天科技 模擬做機師

課程早前亦於城大舉辦「天外有天：航空航天創新工作坊」和「通向成功之路：正向教育工作坊」。

在航天工作坊，學員有機會探索未來航天科技，認識太空發展、下一代飛機、低空經濟等，並由現役機師分享在航空及工程方面的經歷，以及認識城大校友在工程方面的成就。最令學員興奮的是，他們有機會在飛行模擬器互動環節中模擬做機師，提升對航空業的興趣與理解。

課程舉辦航空航天創新工作坊，學員有機會走進飛行模擬器，接觸最新航空科技。

正向教育工作坊 培養家長學員成長思維

作為未來企業家，身心健康亦相當重要。因此，課程分別為學員和家長舉辦正向教育工作坊，透過互動遊戲環節，家長和學員通過培養成長思維，一同學習如何面對問題、克服困難和促進個人成長，提升身心健康和抗逆能力。

學員與家長一同出席正向教育工作坊，透過互動遊戲環節學習正向溝通技巧。

參加商業提案比賽 與恒生銀行行政總裁交流

恒生新生代CEO啟蒙課程為期約3個月，為學員舉辦各類型參觀、活動和工作坊，助青少年提早裝備自己。學員更有機會學以致用，完成課程後可參加「商業提案比賽」，角逐五個大獎以及贏取於恒生銀行的「恒生職場見學」機會，親身體驗銀行運作。

學員完成課程後可參加「商業提案比賽」，角逐五個大獎以及贏取於恒生銀行的「恒生職場見學」機會。

比賽中表現出色的首五十名學員及其家長將獲邀參加今年八月舉行的獨家晚宴；當中前十名學員將會公開闡述創業構思，與恒生銀行行政總裁及一眾商界領袖交流，成為未來領跑者。