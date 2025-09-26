教育局辦打油詩創作大賽　鼓勵表達親子如何面對生活挑戰

教育局周四（25日）邀請全港幼稚園、小學及中學的學生和家長，以及公眾人士參加「堅韌同行系列—親子滿FUN打油詩創作大賽」。發言人表示，活動旨在鼓勵家長與子女透過比賽發揮創意，創作打油詩，表達家長與子女如何積極面對生活的挑戰，培養韌性，促進精神健康。



幼園組須以親子形式參加 另設小學組、中學組及公開組

比賽分為幼稚園組、小學組、中學組及公開組。幼稚園組須以親子形式參加；小學組、中學組和公開組則可以個人或小組形式參加，親子或小組人數上限均為4人。參賽者須透過創作打油詩推廣活動主題，並於10月31日或之前透過學校（幼稚園組、小學組及中學組），又或活動網頁（公開組）報名及提交作品。所有提交合資格作品的參賽者，均可獲嘉許狀及紀念品一份。

教育局邀請全港幼稚園、小學及中學的學生和家長，及公眾人士參加「堅韌同行系列—親子滿FUN打油詩創作大賽」。（政府新聞我處圖片）

各組別供公眾投票選出最具人氣獎

各組別均設冠、亞、季軍、優異獎及最具人氣獎。每個組別將選出20份合資格入圍作品，於12月5日至19日期間，供公眾經活動網頁投票選出最具人氣作品。

所有入圍總決賽的參賽者，須於2026年1月24日（星期六）舉行的「親子滿FUN打油詩創作大賽」總決賽暨頒獎典禮上演繹其作品，並由評審即場選出各個獎項得主。

獲積極參與獎學校 可提名學生家長參加海洋公園活動

此外，在大賽中獲學校積極參與獎的學校，可提名家長和學生參加12月13日（星期六）於香港海洋公園舉行的2025年度「正向家長運動」活動日。活動包括啓動禮、親子手工藝工作坊、動物展館導賞、親子探索任務及互動遊戲等，讓家長與子女一起認識不同動物的習性及適應能力，從而鼓勵家長與子女以正面的態度面對困難，培養韌性。