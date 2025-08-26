61學生獲頒卓越獎學金　蔡若蓮勉勵向世界說好香港故事

2025年度香港卓越獎學金計劃周二（8月26日）舉行頒獎禮，教育局局長蔡若蓮出席主持，共61名學生獲選為第11屆獎學金得主。得獎者將入讀境外知名大學，當中50人升讀學士學位課程，11人則升讀研究院課程。他們升讀的學府除了一流綜合大學外，亦有世界級專科學院。



圖為2025年8月26日，教育局局長蔡若蓮在香港卓越獎學金計劃頒獎禮致辭。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮在典禮上致辭時表示，政府一直十分重視青年發展，致力培養青年成為具備世界視野、愛國愛家的終身學習者，以迎接未來的挑戰和機遇。為培養源源不斷的人才，政府於2014年推出香港卓越獎學金計劃。她勉勵得獎者以學生大使的身份向世界說好香港故事，並善用知識和專業技能，學成歸來貢獻香港，協助香港打造國際高端人才集聚高地。

圖為2025年8月26日，教育局局長蔡若蓮（前排中）在香港卓越獎學金計劃頒獎禮與得奬者合照。（政府新聞處圖片）

本屆共810人申請競逐 逾半選修STEM相關課程

本屆獎學金計劃共有810名申請人競逐。得獎者除學業成績超著，亦展露卓越的領導才能。得獎者選修的學科遍及多個範疇，當中超過一半人選修與科學、技術、工程和數學（STEM）有關的課程。其他學科包括法律、文科、文化及表演藝術、醫學及健康科學，以及社會科學等。由於遴選仍在進行，在頒獎禮後或會有更多申請人獲頒獎學金。

獎學金計劃在2014年11月推出，並自2019／2020學年起恆常化，旨在資助本地學生升讀境外知名大學，以培養具備環球視野、國際網絡，以及一流教育水平的頂尖人才。獎學金計劃自推行以來，已有超過1000名學生受惠。