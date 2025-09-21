中學生空間站科普方案比賽　施俊輝：4特別金獎方案有望太空操作

教育局今日（21日）在科技大學舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽頒獎典禮，表揚表現優秀的參賽學生隊伍。教育局副局長施俊輝致辭時指出，當中四個特別金獎方案正由專家團隊提供專業指導進行優化，有機會獲推薦至將來的國家航天任務——空間站香港科普衛星任務，由載荷專家於空間站操作。



圖示教育局副局長施俊輝（左二）聽取特別金獎隊伍——紡織學會美國商會胡漢輝中學第二隊學生介紹作品。（政府新聞處圖片）

教育局表示，比賽自今年2月啓動以來，反應熱烈，吸引約750名來自100所中學的學生參與，頒獎典禮肯定他們在航天科學探究方面的努力和學習成果。該比賽由教育局、中國科學院空間應用工程與技術中心及科大首次聯合主辦；中聯辦教育科技部擔任支持機構；京港學術交流中心、香港教育工作者聯會及教育評議會擔任夥伴機構。

頒獎典禮結束後，嘉賓及師生觀賞於會場的展覽，當中展出16支金獎隊伍的實驗方案及學習成果，促進參賽學生之間的學習與交流。

教育局今日在科技大學舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽頒獎典禮。教育局副局長施俊輝（右五）頒發特別金獎予獲獎隊伍——基督教香港信義會宏信書院二隊。（政府新聞處圖片）

教育局副局長施俊輝致辭時表示，為響應國家「科教興國」戰略，教育局大力於中小學推動創科教育，今學年新開設小學科學科，以及已公布的更新初中科學課程，達至「九年一貫」的科學基礎教育，課程融入航天與創科元素，有助學生了解國家最新創科發展，增強科學素養，培養家國情懷。

教育局副局長施俊輝於頒獎禮上致辭時表示，現時中小學課程融入航天與創科元素，有助學生了解國家最新創科發展，增強科學素養，培養家國情懷。（政府新聞處圖片）

施俊輝讚賞參賽學生成功展現學校及比賽培訓課堂學到的數理科技知識和創新思維的結合，設計了極具創意的太空實驗方案。他指出，當中四個特別金獎方案正由專家團隊提供專業指導進行優化，有機會獲推薦至將來的國家航天任務——空間站香港科普衛星任務，由載荷專家於空間站操作。

他感謝校長、老師和家長的悉心指導及內地各院校和機構對比賽的支持，並勉勵同學們保持對科學的熱忱，未來為祖國創科及航天事業作出貢獻。

教育局今日在科技大學舉辦香港中學生空間站科普載荷和科學實驗方案設計比賽頒獎典禮。教育局副局長施俊輝（左三）與嘉賓合照。左起：教聯會主席黃錦良、科大物理系教授王一、施俊輝、中國科學院空間應用工程與技術中心副總師鍾紅恩、教育評議會主席蔡世鴻及京港學術交流中心總裁徐海山。（政府新聞處圖片）

中國科學院空間應用工程與技術中心副總師鍾紅恩致辭時指出，航天科普教育不僅是知識的傳播，更是激發青年對科學的熱情、培養家國情懷的重要途徑，期望透過是次科普活動點燃香港年輕一代探索宇宙的夢想。他在活動上發表有關我國航天事業最新進展及空間科學研究重要意義的主題演講，令在場師生受益匪淺。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，是次比賽為香港年輕一代提供充分的發揮機會，展現他們的創新思維與實踐能力。