中國閱兵｜黃楚標中學直播儀式　學生稱感國家強大「唔會俾人恰」

今（9月3日）是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日，位於東涌的教聯會黃楚標中學於早上舉辦升旗禮，並直播閱兵儀式。抗戰勝利至今已有80年，有學生表示集體收看閱兵及舉行升國旗禮等活動，可增強國民身份認同，讓他知道現時國家強大，「同埋唔會再俾人恰」；有學生表示，閱兵上見到很多新型武器，為此感到驕傲，同時為自己是中華民族一份子感到很自豪。



9月3日早上約8時，教聯會黃楚標中學在禮堂舉辦升旗禮，升旗間同學及老師肅立唱國歌。（鄭子峰攝）

9月3日早上約8時，教聯會黃楚標中學在禮堂舉辦升旗禮，升旗間同學及老師肅立唱國歌。（鄭子峰攝）

9月3日早上約8時，教聯會黃楚標中學在禮堂舉辦升旗禮，升旗間同學及老師肅立唱國歌。（鄭子峰攝）

+ 1

抗戰勝利距今80年 學生稱紀念儀式助增強國民身份認同

早上約8時，學校在禮堂舉辦升旗禮，升旗間同學及老師肅立唱國歌。至上午約10時，學校開始直播閱兵儀式，在宣布國家主席習近平發表講話前，師生一同拍手；當習近平發表講話後，禮堂亦響起掌聲。

就讀中三的楊同學表示，知道今天是抗戰勝利閱兵，感到嚴肅及隆重。抗戰勝利至今已有80年，他認為仍有必要舉辦閱兵、升國旗等活動，「因為可以等依家嘅人，記得老一輩嘅人抗戰嘅經歷 」。他又認為，此類活動可增強國民身份認同，讓他知道現時國家強大，「同埋唔會再俾人恰」。

楊同學認為，閱兵、升旗等活動可增強國民身份認同。（鄭子峰攝）

升旗手感榮幸：呢日係80年前先輩用血命拼返嚟嘅

兩位負責升旗儀式、就讀中三的陳同學及王同學，均對能在今天負責升旗感到榮幸。陳指，「呢個日子係80年前我地先輩用血命拼返嚟嘅」，故感恩當下擁有的和平。王則說會珍惜當下，「傳承呢份堅韌同勇氣，呢個民族精神」。

陳及王表示，升旗活動有助增加她們的國民身份認同。抗戰勝利至今已有80年，她們同樣認為有必要舉辦紀念活動。陳表示，「咁樣先可以將之前嘅歷史帶返俾大家 」；王則說，「因為我哋都係中國人，所以都要去知道」。

陳同學（左）、王同學（右），均對能在今天負責升旗感到榮幸。（鄭子峰攝）

林同學（左）表示，在閱兵儀式中，見到很多新型武器，為此感到驕傲。（鄭子峰攝）

就讀中五的林同學表示，閱兵儀式見到很多新型武器，為此感到驕傲，同時為自己是中華民族一份子感到很自豪。他續說，最喜歡不同軍隊及武器進場時情景，形容令他感到心情澎湃。

校長：銘記歷史 學會珍惜和平 不留仇恨

教聯會黃楚標中學校長許振隆在校方升旗禮後向學生講述抗戰歷史，並指今天不忘歷史的原因在於要珍惜。他期望學生理解，銘記歷史的原因不是要留下仇恨，反而是透過緬懷先烈，知道要珍惜和平，共同開創未來。

他又寄語每位學生，要在學校好好生活、裝備自己，並理解天天向上的價值，日後更能為國家盡一綿力。

教聯會黃楚標中學校長許振隆。（鄭子峰攝）

許振隆稱，早在編制校曆表時，已決定於今天舉辦閱兵儀式直播。他說，抗戰勝利80周年是難能可貴紀念日子，作為一間中學更應直接接收全面訊息。他又說，國家今天富強、武器裝備越來越先進，更明確表達到要維持和平的心意，相信對學生而言有很大鼓舞。

教聯會黃楚標中學校長許振隆，在升旗儀式後向學生講述抗戰歷史，並指今天不忘歷史的原因在於要珍惜。（鄭子峰攝）