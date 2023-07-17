學生減少最壞情況已過？適齡學童基本盤跌　這年份出生率20年新低

按教育局最新數據推算，本港2022/23學年流失逾2.7萬中小學生，規模相當於損失48間小學，流失率亦升至3.99%。特首李家超早前被問到本港適齡學童減少是否與移民潮有關，他表示這是結構性問題，但估計「最壞情況已過」，並指出香港出生率較低，政府會設法鼓勵生育。

事實上，疫情後人口流動復常，學童外流速度減慢情況可待觀察，但出生率低迷所致的適齡學童減少則是長遠問題。到底本港出生率有多低？將如何影響未來學齡人口的「基本盤」？由於受疫情影響，2020年出生人數跌至20年新低，教育局曾預計，當同年出生的兒童入學時，未來兩個關鍵日期的升小學及升中學學童人口將可能再大幅下跌。



參考教育局《學生人數統計報告書》，將2022/23學年小一至中六學生，與2021/22學年的幼稚園高三至中五學生人數作比較，可發現同一批學生減少逾2.7萬人，相當於流失48間小學（按每校約563人估算），流失率再擴大至3.99%。

學生人數關乎學校營運，適齡學童減少疊加移民潮的影響下，觸發新一波殺校潮，本學年至少有5間小學不獲淮開辦小一，意味要逐步停辦或轉型。回顧近年學生人數變化，幼稚園及中小學學生人數由2018/19年度逾87萬人，減少至2022/23學年79.8萬人，跌幅達8.5%；當中亦以小學生減少近3.9萬人最多。

按減幅比較，幼稚園學童5年間減少17.6%，雖然當中亦涉及疫情因素，但近年出生率下跌會率先影響幼稚園收生人數，情況值得關注。而特首正正就提及出生率這個結構性問題，表示會想方法鼓勵生育。據統計處數字，2022年出生人數減至3.25萬人，這將如何影響未來學齡人口結構？

誠然，學童人口推算涉及多重因素，例如疫情後跨境生回流、吸納人才政策等亦會帶動學童回升，難以準確預測數字。而透過人口數據，則可估算學童人數的「基本盤」，假設今年2歲兒童人口全部留港入學，便可推算明年入讀幼稚園K1的3歲兒童大約人數。

參考教育局《學生人數統計報告書》，將2022/23學年小一至中六學生，與2021/22學年的幼稚園高三至中五學生人數作比較，可發現同一批學生減少逾2.7萬人。（資料圖片）

推算顯示，小學及幼稚園學齡人口，未來兩年均持續下跌，當中幼稚園「基本盤」學童人數將會由2022年約14.8萬下跌至2025年11.7萬人，減幅達兩成，規模相當於222間幼稚園（按每校約140人估算）。

教育局2021年曾推算，在香港居住的6歲學齡人口，預計會由2023年的57,300人跌至2029年的50,000人，12歲學齡人口亦將由71,600人減至60,100人，兩者跌幅均超過一成（註：按2019年人口作出之推算）。局方進一步表示，由於受疫情影響，2020年出生人數跌至20年新低，預期2026年小一人口及2032年中一人口將可能會再大幅下跌。而這或會是另一個「最壞情況」。