逾百高中生參與暑期領袖計劃　泡泡瑪特首席增長官談IP哲學

由所羅門教育集團主辦的「Project M² 暑期領袖計劃（PMLP）2026」日前圓滿落幕。今年活動吸引超過100名來自全港多間中學的高中生，參與為期三天的沉浸式學習，透過企業實地參訪、商界領袖分享及小組專題研習，協助學生拓闊視野，助升學與職涯規劃。



大會邀請到泡泡瑪特集團首席增長官文德一、創新科技及工業局局長孫東教授，以及所羅門教育集團聯合創始人兼董事長梁錦松，從企業營運、創科趨勢至人生哲理，全方位啟發青年成長。



LABUBU已成為校園書包的「標配」，泡泡瑪特集團首席增長官文德一，親攜LABUBU來港分享IP創意，令現場學生與這個公仔有更深的情感連結。（大會提供）

文德一親攜LABUBU來港 談IP哲學與獨立思考

主導泡泡瑪特全球業務擴張的集團首席增長官文德一，親攜熱門IP角色LABUBU現身活動。他以「成為獨一無二的自己」（Be Unique）為題，分享品牌從北京小店起步走向國際舞台的歷程。他特別指出，香港既是泡泡瑪特商業模式與設計靈感的來源，亦是重要藝術家Kenny的故鄉及上市舞台。

身為韓國人、在中國求學並帶領品牌走向世界的文德一，藉此鼓勵學生理解全球化並非單純「走出去」，而是需要深入理解每個市場的獨特文化與需求。

被問到如何在AI時代保持獨特性，文德一建議學生要培養慎思明辦思維，敢於「慢下來」獨立思考。他指出人類相較AI的最大優勢是會犯錯、有情感，這些不完美恰恰是真實而不可替代的價值。

孫東教授寄語學子，敢於擁抱創新，善用AI科技解決問題，貢獻社會。（大會提供）

孫東指香港創科風口已至 鼓勵學生善用科技

在計劃的「共享豐盛」晚宴上，創新科技及工業局局長孫東教授擔任主禮嘉賓。他於致辭時表示，香港正全力建設國際創科中心，青年學子處於風口浪尖，應擁抱創新。孫又提到，政府正推動「全民AI」普惠計劃及AI普及教育，提升學生對AI的認知與素養，學會運用AI解決問題並造福社會。

所羅門教育集團聯合創始人兼董事長梁錦松在晚宴上向學生闡述教育理念。他指出，面對易變、不確定、複雜、模糊的VUCA時代，年輕一代需建構三大核心支柱。（大會提供）

梁錦松剖析VUCA時代 「知識、能力、價值觀」三大支柱

所羅門教育集團聯合創始人兼董事長梁錦松在晚宴上向學生闡述教育理念。他指出，面對易變、不確定、複雜、模糊的VUCA時代，年輕一代需建構三大核心支柱。首先是「知識」，由於知識半衰期急劇縮短，約五成知識在五年內會被更新，學生除紮穩課堂根基，更要透過參訪實踐連結真實商業邏輯，跳出課室親身體驗真實社交氛圍。

梁錦松表示舉辦晚宴本身就是真實的體驗學習環節，讓學生跳出課室，親身感受商業社交氛圍，提早「識人、開眼界」。（大會提供）

其次是「能力」，未來職場最珍貴的是自律、團隊協作、思辨觀察、逆境應變及溝通表達等可遷移的軟實力，並需在資訊爆炸的時代保持獨立思考。最後是「價值觀」，正直、善良與謙卑是立身之本，唯有在助人、學習與建立真誠關係中，才能找到內心真正的富足。

晚宴上一眾主禮嘉賓及 Project M² 暑期領袖計劃分享嘉賓與所羅門教育集團董事長及首席執行官一同登台合照留念。（大會提供）

跨界協作深化體驗 所羅門教育展望未來五年

所羅門教育集團聯合創始人及首席執行官陳芷茵表示，計劃自2022年創辦以來，旨在填補正規課程在理財教育與價值觀培育上的空白。至今集團相關計劃已與超過680間學校合作，涵蓋幼稚園至大學，累計逾25萬名學生參與。

PMLP以及所羅門其他學習計劃，至今已與超過680間學校合作，涵蓋由幼稚園至大學不同教育階段，逾250,000名學生參與各類課程及活動。（大會提供）

集團曾邀請譚仔國際有限公司主席兼行政總裁劉達民先生向學生分享譚仔、三哥的市場成功經驗。（大會提供）

陳芷茵展望下一個五年時強調，所羅門將繼續把焦點放在能力、價值與連結上。面對AI時代，年輕人更需要道德指南針與駕馭不確定性的能力，未來將持續建立橋樑，連結學校、企業、科技界及社會各界，建構緊密的教育生態圈，共同支持年輕人成長。

學生過去在真實場景中運用所學，創造AI方案解決社會問題，投入比賽，獲得多元而全面的學習體驗。（大會提供）