學生無用安心出行　校方難識別「黃碼」身份　冀教育局予清晰指引

教育局局長蔡若蓮昨日（9日）表示，持「黃碼」的學生可如常上學，但須主動向學校申報，學校活動或用餐需有特別安排。直資學校議會主席陳狄安今日（10日）在電台表示，學生上學毋須使用「安心出行」，校方無從得知他們是否屬「黃碼」人士。但相信學生會主動申報，希望教育局能夠提供清晰指引。



陳又指，現時只要學生接種兩針及超過14日，即可參與學校的課外活動。不過學生若滿足以上條件，但持「黃碼」，能否同樣參與體育堂、音樂堂等除罩活動？另外，有部份學校恢復全日上課，而「黃碼」學生不能到食肆進食，但如要在校內午膳，是否需另闢空間予這類學生用膳，則需視乎學校情況。



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直資學校議會主席陳狄安今日在港台《千禧年代》表示，由於新措施剛公布，暫時仍未收到教育局的指引，學生不使用「安心出行」，校方則無從得知他們是否屬「黃碼」人士。教育局雖指學生要主動申報，惟未知學生主動申報是否屬硬性規定。

至於「黃碼」學生的教室上課安排，陳指，有學校提出將這類學生安排在後方、邊角或通風位置上課，以盡量使這類學生與普通學生分隔。他希望教育局的指引會列明學校對「黃碼」學生採取的做法。

直資學校議會主席陳狄安今日在港台《千禧年代》表示，學生不使用「安心出行」，校方則無從得知他們是否屬「黃碼」人士。（網上圖片）

問及會否建議「黃碼」學生轉「藍碼」才上學，陳直言，盡量不希望情況發生，目前要視乎多少「黃碼」學生 ，能夠另闢空間處理，如數量多未知學校能否處理。他強調，每個學生皆有上學的權利，如學校不讓學生上學 ，與就學權利抵觸。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台表示，「3+4」容許「黃碼」人士上班，建議出入安老院、醫院、醫療機構等高風險場所，並面對體弱多病者、長者的員工，或需每日做核酸檢測。

安老事務委員會委員李輝相信，新措施對行業影響不大，若員工外遊返港，在人手許可的情況下，完成三日酒店檢疫後，之後四日的醫學監察則不用上班。惟行業人手長期緊張，如院舍需要人手，會盡量安排「黃碼」員工，工作期間避免接觸未接種疫苗的長者，以及做足個人防護裝備，包括配戴N95口罩、面罩等。

安老事務委員會委員李輝表示，會盡量安排「黃碼」員工，工作期間避免接觸未接種疫苗的長者，以及做足個人防護裝備，包括配戴N95口罩、面罩等。（資料圖片/梁鵬威攝）

李輝又指，「黃碼」員工在院舍進食期間應自備即棄食具，可坐在邊角位用膳或員工提早用膳，避免與其他員工接觸。

至於恩恤探訪人士，她指出，容許「黃碼」人士到院舍探望情況欠佳或彌留之際的長者，可劃定限制區域探訪，之後補回核酸檢測陰性證明。