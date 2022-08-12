紅黃碼｜教育局向學校發指引　准黃碼學生回校　惟拒黃碼訪客入校

政府於本周一（8日）公布縮短抵港者的酒店檢疫時間至「3+4」，並實施「紅黃碼」安排。相關人士在完成3日酒店檢疫後，便可持「黃碼」離開酒店，並接受4日家居醫學監察。持黃碼人士在醫學監察期間可上班或上學、乘搭公共交通工具及進入商場等，但不得進入高風險場所，包括食肆、酒吧、髮型屋，亦禁止踏足室內體育處所及泳池等。



教育局近日向學校發出指引，提醒各學校持黃碼學生，應獲得同樣的學習機會，要求學校應准許相關學生回校接受面授課程。教局又指，鑑於學生進入學校豁免使用「安心出行」，因此校方應提醒學生主動申報持黃碼情況。



▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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持紅碼者進入學校應報警

由於完成3日酒店檢疫的人士，可進入社區，重投工作或學業，部份人或為學生。教育局近日向學校發出通知，提醒最新紅黃碼措施的安排。相關指引指出，由於確診者才會持有紅碼，故學校應拒絕持紅碼人士進入校園，包括教職員、學生及訪客。由於確診者不應離開其隔離地點，學校亦需立即報警處理。

持黃碼學生准回校上課 訪客持黃碼則不准進入校園

黃碼方面，按現行政策，抵港者在完成3日酒店檢疫後，亦可上班及上學。教育局強調，為了讓持黃碼學生獲得同樣學習機會，學校應讓相關學生回校上面授課。惟相關教職員及學生，須每日在快測呈陰性才准返回學校。至於任何黃碼訪客，則不得進入學校，例如以公眾人士身份參加校慶活動人士。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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持黃碼師生除午膳外 不得在校內脫下口罩

此外，持黃碼教職員及學生，在校內不得脫下口罩活動，包括吹奏樂器、接觸式運動（足球、籃球等）。如需午膳，校方亦應為餐桌設置隔板，安排他們與其他教職員分隔用膳地點，在飯後亦須徹底消毒用餐地點。相關人士用膳時亦須保持適當距離，以及避免面對面進食。

持黃碼家長不得進入學校緩衝區接送子女 校方有責任檢查

教育局又指，由於學生進入學校豁免使用「安心出行」，校方應提醒學生主動申報紅碼或黃碼情況，並有責任主動檢查所有到訪者，確定他們並不持有紅碼或黃碼。

至於家長方面，如學校設有緩衝區供他們接送子女，亦須提醒持有紅碼或黃碼的家長不得進入，應交由持藍碼的親友安排接送。