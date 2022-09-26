STEAM｜2022科創大講堂啟動　24中科院院士指導學校創科教育

香港科技創新教育聯盟今日於培僑中學舉行2022年科創大講堂啟動儀式，並與北京連線進行。出席儀式的嘉賓包括特首李家超、中聯辦副主任盧新寧、中國科學院副院長張亞平、教育局局長蔡若蓮及中聯辦教科部副部長徐凱。本年度的科創大講堂邀請了24名中科院院士，為24所香港學校提供一對一的科創教育指導建議。



特首李家超於致詞時表示，特區政府將會進一步推動STEM教育成STEAM教育，亦期望特區政府可以與各界合作，推動科學和創科教育，培育人才。



「科創大講堂」於今日舉行啟動儀式，特首李家超亦有出席。（香港科技創新教育聯盟提供）

科創大講堂啟動儀式於培正中學舉行，參與人數超過200人。（香港科技創新教育聯盟提供）

「科創大講堂」於2019年起舉辦，一直有邀請科學家為香港學生提供科普講座，提升學生對科學和技術的興趣。今年的「科創大講堂」由中聯辦教科部、中科院科學傳播局和香港特區政府教育局支持，香港科技創新教育聯盟、中科院計算機網絡信息中心主辦，香港教育工作者聯會、嶺南大學 STEAM 教育及研究中心、香港華夏教育機構合辦。

今年的「科創大講堂」設立為期3年的香港學校「科學教育榮譽講師」，邀請了24名中科院院士擔任「科學教育榮譽講師」，向24所香港學校提供一對一的科學與創科教育及學校科學社團活動發展建議及指導。儀式設有感謝狀頒發環節，由特首李家超向4名身處香港並參與計劃的黃乃正院士、任詠華院士、葉嘉安院士及莫毅明院士，頒發「科學教育榮譽講師」感謝狀。新鴻基地産將以「企業專家顧問」支持香港科技創新教育聯盟舉辦的創科教育活動，而新鴻基地産執行董事郭基泓就獲頒發「企業專家顧問」聘書。

特首李家超於致詞時表示，特區政府將會進一步推動STEM教育，加入藝術元素，成為STEAM教育。他亦會倡導創科思維，配合創新科技和數碼科技的發展，實現香港國際創科中心的建設目標，為國家建設成為科技強國作更大貢獻，為世界和人類文明發展出一分力。

特首李家超提到，將會進一步推動STEM教育成STEAM教育，加入藝術元素。（香港科技創新教育聯盟提供）

香港科技創新教育聯盟會長任詠華致歡迎辭時表示，科學知識是科技創新的基礎，希望參與計劃的學生可以從一眾中科院院士學習科學知識，了解國內以及全球科研成果的最新發展。任詠華提到，學生擁有紮實的科學知識後，將可以有更廣闊的眼界，積極創新。

中科院副院長張亞平就提到，希望科創大講堂可以激發香港青年對科學的好奇心及興趣，促進青年對祖國科技事業的了解。他相信，在各方努力下，將會有更多以院士為代表的科學家們發揮「甘為人梯 獎掖後學」的精神，參與香港「科創大講堂」活動，融入香港的青少年科學教育事業，為培育香港青少年人才發光發熱。中聯辨副主任盧新寧就指，相信是次活動可以推動香港創科教育發展、弘揚科學家精神、營造崇尚科學的社會氛圍。