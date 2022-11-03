教師專業操守指引年內推出　蔡若蓮稱教師須注意社交平台內容

特首李家超在《施政報告》提出，教育局將在年內推出教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業和個人操守規範。 教育局長蔡若蓮接受香港電台訪問時提到，專業操守指引並非新事物，因此不會設立適應期。被問及教師在課堂上教授六四事件會否違反指引時，她指教師在上堂之前都會備課，了解授課內容與課堂間的關係、內容是否屬實及對學生的意義，而且教師的言傳身教對學生有一定影響，因而亦應該留意自己在社交平台上的內容。



就國民教育方面，她表示共產黨在香港並非不能說的內容，認識多一點可以增加對國家近代發展的了解。



教育局長蔡若蓮接受訪問時提到，教師的專業操守指引一直存在，並非新生事物，因此不會為此設立適應期。（資料圖片）

教師專業操守指引不設適應期

蔡若蓮接受港台訪問時提到，教師專業操守指引一直存在，並非新生事物，老師和學校都不會感到陌生，而且教師不論有沒有指引，都應該專業及有操守地工作，所以不需要為指引設立適應期。她亦強調指引是供老師參考，並非法律，因此不會特別就某項法例進行解說。

被問到如果有學生在升國旗時未有肅立，而教師看到後既沒有即時處理，又沒有跟進懲處，會否違反指引時，蔡若蓮稱教師是專業的教育人員而非執法人員，教師如果看到學生在學習時有不恰當的行為，就應該及時糾正，而非擔心自己怎樣執法。

至於教師在課堂上教授六四事件會否違反指引，蔡若蓮就指教師在日常教學時都需要備課，以釐清教授內容與課程的關係、所教授的內容是否準確等，如果教師只是「諗到就講」，行為並不專業共她表示，如果學生未能理解課堂內容，回家之後就會告訴父母，然後父母又會轉達學校，但父母並非要投訴課堂上提及個別歷史事件，而是子女未能理解課堂內容。

她表示，如果學生未能理解課堂內容，回家之後就會告訴父母，然後父母又會轉達學校，但父母並非要投訴課堂上提及個別歷史事件，而是子女未能理解課堂內容。

教師須注意社交平台發表內容

現時教師普遍都有使用社交平台，蔡若蓮亦被問到如果教師上載天安門及燭光照片到社交平台，會否違反指引。蔡若蓮回應指，教師的社交平台不論學生及家長都可以看到，加上教師的言傳身教對學生有一定影響，即使在日常生活中亦需要留意。她認為教師要想清楚為什麼自己做某件事，例如自己是歷史老師，有自己想法，就要考慮發布內容是否屬實，如果內容只為表達情緒又是否合適。

蔡若蓮指出，對教師的規範一直存在，如果教師不願意遵守，就應該考慮自己是否適合做教師。

將加強歷史及文化教育

另外，在國民教育方面，蔡若蓮指出2000年的課程改革因為強調競爭力而將中國歷史科歸入人文範疇，未有將中國歷史科獨立成科，使同學缺乏有系統的國家歷史認識。她期望在未來加強歷史及文化教育，讓學生可以親身到內地看看國家的最新發展，以一手資料客觀及全面地認識國家。

她又認為國家憲法已經清楚說明國家使用中國特色社會主義制度及由共產黨領導，在一國兩制下有需要對國家有基本認識，任何與國家發展歷史相關的內容都應該了解。她指共產黨在香港並非不能說，而且多理解1949年前後的革命過程亦可以促進對國家近代發展的理解。