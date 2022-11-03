香港首個校本空氣質素監測網絡成立　為小學提供儀器監察校園空氣

空氣污染可影響學生健康，惟學校並無空氣污染數據。健康空氣行動與科技大學環境研究所合辦香港首個校本空氣質素監察網絡，為8所屯門和深水埗小學提供專業監察儀，監察校園室內和室外空氣質素。



計劃將為每所參加學校安裝1個室外和3個室內的空氣質素監察儀器，連續監察校園空氣15個月，並會透過手機應用程式及LED屏幕，顯示實時空氣質素健康指數（AQHI）和室內空氣質素（IAQ）數據，讓學校可了解校園空氣質素，需要時作出回應。

計劃包括在學校安裝空氣質素監測儀器，進行校園空氣監測。（健康空氣行動提供）

參加是次計劃的小學來自屯門和深水埗兩個空氣污染嚴重地區。參加學校之一，屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學校長蔡劍冬指出，雖然學校環境清幽，但參加計劃後才發現校園空氣受到貨櫃船廢氣污染。

另一所參加計劃的深水埗香港扶幼會則仁中心學校，該校老師陸建昌稱，若數據顯示校園空氣質素欠佳，不但能令學生知道，學校亦可將戶外活動移師室內。

「校園新氣象」計劃項目經理Melville Peter Pradhan表示，小學生仍處於成長階段，心肺功能發展十分重要，健康空氣行動希望能結合學界力量，教育學生空氣質素的重要性。（健康空氣行動提供）

「校園新氣象」計劃項目經理Melville Peter Pradhan表示，小學生仍處於成長階段，心肺功能發展十分重要，健康空氣行動希望能結合學界力量，保障學生健康。

計劃除為學校提供儀器監察空氣質素，亦會製作季度和年度校園空氣報告，為學校度身制定空氣行動計劃。此外，計劃會設立教育網站及教師教材套，增加師生對空氣的知識，日後亦會舉辦座談會，邀請學校和政府部門共同探討校園空氣質素的政策方針。