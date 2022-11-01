故宮博物館閉館「包場」供學生參觀　卓永興：冀增對故宮文化了解

故宮文化博物館首辦「青年穿越故宮之旅」學生參觀活動，特意邀請十多間中小學的學生閉館參觀，猶如「包場」一樣。活動每月舉辦一次，今日舉辦第二場的同時，亦進行了活動啟動禮。



多名政府官員包括政務司副司長卓永興，保安局局長鄧炳強等都有岀席。卓永興在致辭時分享其參觀北京故宮經歷，冀令學生更了解故宮文化。有學生就指雖未對故宮歷史提升很大興趣，不過可以岀外參觀都高興。



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卓永興自稱「故宮粉絲」 到北京公幹必遊故宮

「青年穿越故宮之旅」學生參觀活動今日舉行啟動儀式，卓永興在致辭時提到自己曾經在十多年前到故宮參觀，他形容自己是一個忠實的「故宮粉絲」，自1995年起，每次到北京公幹，都會抽時間去故宮參觀一次；試過一次真的沒有時間，於是「打的」去到正門，由正門的午門入，由南到北急步，「好似我喺清潔香港啲視察般急步行，穿過金水橋、太和門、太和殿、中和殿、保和殿、乾清宮、交泰殿」，他指乾清宮、交泰殿，就是大家在電視劇《延禧攻略》所看到的，再經坤寧宮、御花園，在北面出神武門離開。「全程冇機會停留欣賞文物，但只係行下、感受一下故宮氣勢同氣氛，再到小賣部購買幾本書，已經好滿足，令我享受咗一次豐盛文化之旅。」

到來參觀的黃同學表示，學校要他們做一個電子問卷，主要回答對參觀故宮博物館的感受。他指雖然未對故宮文化有深厚興趣，不過能夠有機會岀外參觀，一眾同學都非常開心。