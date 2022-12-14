SEN｜全港過萬自閉症成年人需訓練支援　服務名額僅600供不應求

提到自閉症，大眾普遍關注6歲前的「黃金治療期」，但其實自閉症人士在成長過程不同階段會遇上不同挑戰，特別是離開校園進入職場後，往往需面對更多難題。協康會星悅中心經理譚子康表示，本港服務向來只集中於學前訓練，直至2018年政府才針對高能力自閉症青年設支援中心，並舉例指現時中心平均輪候時間長達半年，反映服務需求龐大。



協康會星悅中心提供15歲或以上高能力自閉症青年服務，是全港5間政府資助自閉症人士支援中心之一。（盧翊銘攝）

統計處指全港近萬自閉症青年 支援中心需輪候半年

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5），自閉症譜系障礙（ASD）是因腦部發展異常而造成的一種發展障礙，症狀較嚴重的大多屬典型自閉症，有認知和語言遲緩，症狀較輕微的包括高功能自閉症和亞氏保加症。高功能自閉症人士的智力測驗得分為70分或以上，語言及學習表現與一般人無異，但擁有自閉症特徵，例如社交溝通困難、固執行為、興趣較為狹窄，較容易產生焦慮及情緒行為問題。

美國疾病控制中心2020年研究顯示，每54名兒童中就有一名兒童被診斷為自閉症譜系障礙。現時政府未有就自閉症人士人數作全面統計，但根據統計處《殘疾人士及長期病患者》2021年抽樣調查，估計全港有自閉症譜系障礙的人數達至少2.2萬，其中15歲或以上佔1萬。

現時社會福利署資助5間自閉症人士支援中心，由非政府機構營辦，每年共有至少600個15歲以上人士的服務名額，提供個案輔導、小組訓練、照顧者支援等服務。機構之一的協康會星悅中心現時有207名會員，智力由70至130分不等，近半擁大專以上學歷，約六成人在職，從事助理、文職、資訊科技、會計、餐飲業等工作，其餘大多在學。

自閉症學前訓練至6歲中斷 從學校到職場有不同需求

星悅中心言語治療師伍慧敏表示，大多自閉症兒童完成6歲前的早前訓練後，升讀主流中小學就再沒有跟進，現時中心有不少30、40歲的學員，部分因以往學前康復服務未普及而沒有接受訓練，部分只在幼兒階段接受過數年訓練，但他們在社交技巧、求職、職場溝通上都有不同需要。

伍慧敏又指，訓練時間因人而異，自身能力、自主性和投入度均影響訓練成效。她表示，難以單憑歲數劃分需求，但他們在每個階段遇到困難時，如果有治療師立刻介入，「他們會覺得你幫到我，更願意出席和投入訓練」。

伍慧敏指，自閉症青年大多自小接受不同訓練，開始感覺沉悶，需透過多元化活動訓練。（盧翊銘攝）

星悅中心今年舉辦創科工作坊，由12位自閉症青年合力製作幼兒教材，參與構思、製作及成果分享。每節活動開始前，言語治療師會與學員一起重溫上一次的錄影檢討，例如怎樣避免令人不舒服的表達方法、如何有禮貌地回應別人、學習妥協等。伍慧敏指，在第3至4節工作坊開始，已見到學員有改善。

譚子康表示，自閉症青年不同階段需要不同支援，中心會為個案評估，並設定每次的培訓目標，例如提升職場某方面技能。達成目標後的「畢業學員」通常轉為中心會員，繼續參加活動、義工服務，甚至於機構就職。

言語治療師林建欣指，現時協康會提供Scratch編程、3D打印、電子零件造裝等STEM興趣小組，讓學員發掘潛能。他表示，希望社會大眾學習欣賞自閉症青年，每人都有長短處，他們都想回饋他人，證明自己不只是受助者，希望外界給予機會。