官校國家安全措施報告出爐　有學校安排學生看《長津湖》認識國史

教育局前年發布《國家安全：學校具體措施》指引，全港學校每年須向教育局提交「維護國家安全及國安教育相關措施」年度報告，有約十間官立中學將報告上載於官網上。有官中都表示對學校圖書館的藏書作出審查，另外亦對校內活動制訂指引，例如涉及到校外講者時，老師須在場管理秩序，亦需事前交講稿或簡報，不可作政治宣傳或宣示政治立場。



此外，有多間學校舉行電影欣賞會，當中包括國情電影《長津湖》、《奪冠》及《我和我的父輩》，另外亦有學校在中一推行「一人一制服」計劃，規定學生必須參加童軍、女童軍、航空青年團及聖約翰救傷隊其中一項制服團隊，培養守法，責任感及承擔精神。



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英皇書院清除威脅國家安全書籍

不少學校都表示對學校圖書館的藏書作出審查，英皇書院表示已於2021年進行兩次圖書館藏書檢視，將可能威脅危害國家安全的書籍及刊物移除下架，而選購新書時須確保作者、出版社及內容不涉及危害國家安全行為，另外亦會每年審視館藏。

另外，學校對校內活動制訂指引，觀塘官立中學要求在校內舉行活動時，要先經校長同意才可預訂活動，同涉及到校外講者時，老師須在場管理秩序，當發生不當行為時即時制止，以及為不當言論作出解釋及糾正，講者亦需事前交講稿或簡報，不可作政治宣傳或宣示政治立場。

不少學校亦在學科中融入國情元素，趙聿修紀念中學在企業會計與財務概論中加入內地與香港關立更緊密經貿關係安排的課程內容，透過一帶一路了解兩地經商關係，另外亦在視覺藝術課中加入中國工筆水墨畫的內容。

筲箕灣東官立中學則在音樂科、視覺藝術、家政、IT，均增加中國文化元素，加入戲曲欣賞、中國畫、中國傳統節日食品、旗袍製作，而中史科則在重要日子舉行延伸學習活動，了解國家重要歷史等，體育科亦會介紹國家為2022北京冬奧的基建項目，展示各項目資料，了解中國運動員實力。

「筲東」安排學生看《奪冠》及《我和我的父輩》

除了主科外，各學校亦從課外活動方面著手，筲箕灣東官立中學舉行國情電影欣賞，讓學生觀看《奪冠》及《我和我的父輩》；觀塘功樂官立中學則舉辦《長津湖》電影欣賞，教導學生認識國家歷史。

觀塘官立中學舉辦茶葉蛋製作以了解傳統文化

天水圍官立中學則透過在中一推行「一人一制服」計劃，規定同學必須參加童軍、女童軍、航空青年團及聖約翰救傷隊其中一項制服團隊，培養守法，責任感及承擔精神。觀塘官立中學則舉辦茶葉蛋製作親子活動，讓家長和子女了解中國的傳統文忙，身體力行，深刻體會筒中的樂趣，並着學生與家人分享成果，深化他們對中華文化的認識。

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