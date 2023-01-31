移民潮｜幼稚園收生減下學年恐至少逾百間結業　教聯會籲增加資助

出生率低致幼稚園收生不足問題惡化，教聯會調查發現半日及全日制幼稚園收生減少近四分一，逾7成受訪幼稚園反映收生人數因地區出生率下跌而減少，9成學校預期來年收生人數會繼續下降。



教聯會預料幼稚園結業潮將持續，下學年更可能有高達3位數字的幼稚園結業，該會副會長朱國強建議以增加學生單位資助額等方式協助幼稚園，長遠而言要從制定人口政策方向入手，鼓勵生育，改善出生率低情況。



全日班幼稚園平均減少19名學生

教聯會去年12月進行幼稚園經營問題調查，收到近229間幼稚園回應，發現受出生率下跌、疫情及移民等因素影響，與2021年相比，半日班幼稚園，平均減少了23名學生，而全日班學校中，平均減少19名學生，收生總共劇減近四分之一，情況嚴峻。

移民、出生率跌及疫情影響收生

72%受訪幼稚園認為，出生率下跌是令收生減少的主因，教聯會副會長胡少偉指出，出生率過去5年持續下跌，由2019年逾5萬嬰兒出生減至去年約3萬名嬰兒出生，可預視幼稚園收生將會持續下跌。

去年約20間結業 近9成受訪幼稚園對下學年收生不樂觀

教聯會副主席林翠玲指，過去兩年已接連有幼稚園因收生不足而停辦，單是去年已有約20間幼稚園結業，而面對學生源大減，幼教業界預料將繼續出現倒閉潮，有近9成受訪幼稚園表示不樂觀，認為來年年度的K1收生人數會繼續下降，林翠玲更表示有消息指來年會有3位數字的幼稚園結業，希望不會發生。

平均每校須減少2至3名教師

另外受訪的學校亦反映， 因政府提供資源大減，6成幼稚園要裁減全職老師的人數，平均每校要減少2至3名教師，而有52%學校認為來年亦要繼續裁減教師，42%幼稚園預料要凍薪，部分幼師更以兼職形式聘請。

教聯會表示，大部分幼稚園依賴學生單位資助額營運，收生下降令學校經營面臨壓力，逾9成學校希望增加學生單位資助額，教聯會副會長朱國強建議增加約5分1，以支援業界需要，而長遠而言亦要以制定人口政策方向入手，鼓勵生育，改善出生率低的情況，林翠玲亦指要跨部門處理出生率不足的問題，「要畀啲誘因人地生BB」，才能改善幼稚園收生不足及經營困難的問題。