復課｜教聯會轉贈5000份抗疫三寶　助有需要家庭應付上學需要

學校將於復活節假期後分批復課，教聯會獲得「中西醫結合抗疫大聯盟」慷慨捐贈5,000份「抗疫三寶」，包括1萬盒金花清感顆粒、5萬盒快速抗原測試包及5萬個N95口罩，將供應有需要家庭領取。有興趣登記領取的家長，可於明日（14日）早上10時起於網上登記。



教聯會主席黃錦良（左上）表示，學生需要每天進行檢測，家長購買快速抗原測試包的費用，增加了經濟負擔。（教聯會提供）

為了支援學生復課，「中西醫結合抗疫大聯盟」向教聯會捐贈5,000份「抗疫三寶」，教聯會將會聯同立法會議員朱國強和鄧飛將有關物資轉贈予有需要的家庭，他們稱為復課出一分力，同時發揮正能量。有興趣登記領取的家長，於明日（14日）早上10時後可於網上登記，數量有限，送完即止。

教聯會主席黃錦良表示，學生需要每天進行檢測，家長購買快速抗原測試包的費用，增加了經濟負擔。為此，教聯會與「中西醫結合抗疫大聯盟」合作，幫助有需要家庭，應付子女的上學需要；同時亦呼籲機構、團體及社會有心人士捐贈防疫物資，保護師生健康。

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另外，教聯會亦強烈要求教育局向學校提供快速抗原測試包，供有需要的學生使用；或增加津貼，讓學校復課後購買快速抗原測試包及其他防疫物資，同時亦呼籲辦學團體為教職員提供快速抗原測試包，支援同工所需。

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