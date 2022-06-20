幼稚園寒冬｜20間9月結業　1成學校稱捱不過兩年　教聯會促增資助

受出生率下跌、疫情及移民潮影響，本港幼稚園面臨經營困難。香港教育工作者聯會上月訪問235間幼稚園，結果反映受訪幼稚園平均每間流失16名半日班學生、9名全日班學生及19名學前班學生，佔全校人數13%至27%。調查更稱逾7成幼稚園稱出現財政困難，1成幼稚園更稱明年或後年有可能停辦；逾7成幼稚園更稱下學年需裁減教師，平均每校要減2至3人。

教聯會指已得悉20間幼稚園已計劃在今年9月停運，更稱曾有校長哭訴今年有83名學生畢業，但只招到20名學生；有學校亦有8成學生退學。該會形容現時是幼稚園寒冬，冀新一屆政府可加大對幼稚園的支援。



教聯會調查指1成幼稚園更稱明年或後年有機會停辦。左起:蔡麗芳、林翠玲及朱國強。（何瑞芬攝）

9%學校擬減薪 73%稱要裁減教師

教聯會上月中進行有關幼稚園在第5波疫情下營運苦況調查，包括非牟利幼稚園、獨立私營幼稚園及幼兒中心等。結果反映本港幼稚園除退學潮嚴重外，收生下降亦較明顯，當中約7成受訪幼稚園表示報讀下學年K1學生人數較去年少，47%學前班亦指有所減少。幼稚園統一註冊日已於1月初結束，有66%幼稚園亦指，放棄學額情況增加，平均每校有25名學生放棄學額。

調查更指出，幼稚園面臨經營窘境，當中有一成學校指出，目前學校儲備只可在本學年結束前維持營運，25%稱只夠營運約半年，34%稱只夠營運1年或以上。因2020/21度年嬰兒出生率急劇下降，10%受訪學校料會在明年或後年停辦，只有33%幼稚園有信心3年內不需停辦。

幼稚園經營困難更影響一眾教職員，調相稱33%幼稚園指會凍結全校教師薪酬，9%學校甚至表示會減薪，更有73%學校稱會裁減教師，平均每校需要減少2至3名教師。

教聯會調查指1成幼稚園更稱明年或後年有機會停辦。左起:蔡麗芳、林翠玲及朱國強。（何瑞芬攝）

校長喊住口講：84學童畢業 只收到20新生

教聯會副主席林翠玲表示，受出生率下降、移民潮及疫情影響，幼稚園面臨寒冬期，曾有校長「喊住口講」，稱今年有84名學生畢業，但只招到20名學生，落差較大。她稱據教聯會統計，除調查指10%幼稚園或在明後兩年結業外，更已有20間幼稚園表明會在9月停運，當中有非牟利幼稚園，亦有私立幼稚園，但以弱勢學校受影響最嚴重。

林翠玲：冇諗過移民潮咁犀利

林翠玲指2019年社會事件影響深遠，之後又有疫情來襲，跨境學童銳減；同時2019年決定移民的家庭可能已獲批，令退學情況大增，「冇諗過移民潮咁犀利！」教聯會理事蔡麗芳補充，疫情下不斷停課及網課，不少家長可能覺得有網課，加大其移民決心，當中2歲班退學情況較多，更稱得悉有學校有8成學生已退學。

教聯會表示，獲悉教育局已去信幼稚園，表明今年加價申請較難獲批，而政府對幼稚園在疫情下的支援今年明顯減少。這會指在幼稚園計劃下為期三年的過渡期津貼於今年完結，但過去三年受疫情籠罩，根本未能好好檢視計劃成效，建議延長多三年，以解學校燃眉之急；該會又要求政府調高每名幼稚園學童的資助額，調整幼稚園師生比例由1比11降至不包括副校及主任在內的1比10等。

前教聯會副主席蔡若蓮7月升局長 熟悉幼稚園議題

新一屆政府將於7月1日上任，前教聯會副主席、現教育局副局長蔡若蓮將「坐正」做局長，林翠玲盛讚她為人隨和、和藹可親，業界人士均喜歡和她傾偈，她遇到問題總是有商有量，並稱蔡若蓮熟悉幼稚園議題，有實際前線經驗，該會對她升任局長感開心，亦希望日後可有商有量，為學童謀福祉。

至於即將調任文化體育及旅遊局局長的現任教育局局長楊潤雄，教育界立法會議員朱國強亦稱讚他盡責及關心業界需求，雖然幼稚園事項主要由蔡若蓮負責，但亦知道業界正面臨水深火熱，但唯一缺點是無前線教育經驗，體恤的心情或較弱，過去五年整體教育開支雖足夠，但幼稚園方面卻不足。