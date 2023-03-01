調查揭逾七成青少年受精神健康困擾　近三成欲自行解決未尋求協助

現今青少年均面臨不同壓力，難免會受到精神健康困擾。救世軍社會服務部（救世軍）於2022年7月進行青年精神健康調查，透過問卷和訪談接觸253名12至25歲的青少年，當中發現逾七成受訪者受到不同程度的精神健康困擾，逾八成人以聽音樂和與人傾訴紓緩情緒，但也有三成受訪者因選擇自行解決而未有尋求協助。



救世軍指出，青少年在日常生活中需要寧靜空間整理思緒，以及全面精神健康照顧，例如發展新的興趣和參與社群等，讓青少年紓緩情緒之餘，能建立信任的支援網絡。



調查顯示，接近三成受訪者受到「覺得自己對事情拿不定主意」的困擾 ，超過兩成受訪者的困擾是「對自己失去信心」及「覺得有精神壓力」，而自覺未有充分準備作重大決定、因疫情失去生活經驗而沒有太多機會面對困難，以及擔心自己的競爭力下降等為受困擾的主要因素。

在紓緩情緒方面 ，約八至八成半受訪者選擇以「聽音樂」、「有人傾聽」 、「有人陪伴」及「寧靜空間」為調整思緒的方法，當中有受訪者認為音樂能使人集中和找到共鳴、遇事時最重要是有人陪伴自己，以及需要空間和時間梳理情緒。

然而，接近三成受訪者仍未尋求協助，甚至有一成受訪者受困擾後隔半個月或以上才求助。當中約三成受訪者因「想辦法自己解決」而未有立即尋求協助，認為自己並非重要的人，並對社工有「必須諗正面嗰邊」的印象，故認為到青少年服務單位求助過於突然，卻依然希望可以通過青少年中心活動結交更多朋友，以及經學校的問卷調查向校方反映他們的現況和期望。

救世軍表示，除了安排寧靜空間給予青少年使用外，還會提供全面的精神健康照顧，讓他們發展新的興趣，包括音樂及藝術創作等，當中發現到音樂是有效令青少年紓緩情緒、探索內心世界，以及與同路人彼此支持的渠道。