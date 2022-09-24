香港故宮館長出席都會大學講座：用新科技新演繹展示珍貴文物

香港都會大學周四（22日）舉行第六場「都大講堂」，由香港故宮文化博物館館長吳志華擔任講者，以「看見故宮 看見香港」為題，他認為博物館的使命不僅僅是保存和展示歷史，還要豐富歷史。身處21世紀，他士希望利用新的科技和新的演繹去展示館藏珍貴的文物，打造具有香港視野的現代故宮博物館，從而引起社會大眾的共鳴。



+ 5

都大表示，吳志華館長在講座中細說策劃香港故宮文化博物館的過程和項目落成的點滴，並分享建築設計理念、規劃願景、館藏管理和過程中遇到的困難和挑戰等。講座線上及線下同步舉行，吸引超過500人觀看。

都大校董會主席黃天祥和校長林群聲在講座上分別感謝吳館長的分享，參加者於問答環節，發問並與講者交流他們對故宮文化博物館的意見，他們均認為這次講座內容非常實用和富啟發性。

吳志華是一位資深博物館專家和歷史學家，在藝術行政和博物館管理方面擁有超過33年的經驗，2019年8月出任首任香港故宮文化博物館館長，之前任康樂及文化事務署副署長，負責監督博物館、表演藝術場地、視覺藝術中心和圖書館等文化相關機構。

▼7月3日 香港故宮文化博物館開幕▼

