教大出App用iPad彈粵曲　收錄逾20種樂器聲響及曲譜助音樂教育

為增加大眾對粵曲的認識，教大粵劇傳承研究中心早前獲校方「創新與科技基金」資助，研發全港首個於2022年12月獲知識產權署頒發專利權的《粵曲拍和》iPad應用程式，用家能以平板電腦彈奏粵曲，更深入了解粵曲，同時為學校建立一個融合科技的粵劇音樂教學平台，幫助學校加強在相關方面的不足，並提升學生的學習興趣。



《粵曲拍和》結合傳統粵劇音樂與現代科技，用家可先選擇由樂師演奏錄製的樂器，包括二胡、琵琶及古箏等12種旋律樂器，或大鈸及小木魚等14種敲擊樂器，再按需要選擇以西樂音階或工尺譜顯示音鍵，然後運用「音控方格」（Expression Grid）技術，以平板電腦彈奏樂曲，程式內置《鳳閣恩仇未了情》之《胡地蠻歌》、《帝女花之香夭》等10首曲譜，供用家按譜彈曲，有需要亦可自行載入其他曲譜。

教大粵劇傳承研究中心總監梁寶華表示，學校音樂老師以教授西洋音樂知識為主，欠缺粵劇所使用的樂器，粵劇在中學文憑試（DSE）音樂科也是考核範圍之內，因而主要想向學校推廣該應用程式，讓學生親身體驗粵劇文化，加強國民身份認同感。（翁曼琛攝）

教大粵劇傳承研究中心總監梁寶華表示，粵劇在學校音樂教育不常見，音樂老師以教授西洋音樂知識為主，學校亦欠缺粵劇所使用的樂器，但粵劇在中學文憑試（DSE）音樂科也是考核範圍之內，因此主要想向學校推廣該應用程式，藉著簡單的操作，讓學生親身體驗，加強國民身份認同。目前有10間中小學正試用程式，預料於今年6或7月發布教學成果。

他續指，除了學校，還曾向業餘粵劇愛好者推廣該應用程式，使用後均稱可協助他們唱粵曲，希望未來能為普羅大眾提供接觸粵劇的機會。該程式研發成本約為30萬元，當中約20萬元由教大資助。