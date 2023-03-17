資優教育學苑增3衛星中心包括女拔　院長黃金耀：將辦領袖課程

香港資優教育學苑踏入15周年，宣布迎來新一批資優教育衛星中心，分別是中華基金中學、佛教覺光法師中學及拔萃女書院，將衛星中心的版圖拓展至港島及九龍區，進一步提升資源效益，擴大資優教育服務的地區網絡。學苑昨日（16日）在學苑舉行合作框架協議簽署儀式。



香港資優教育學苑於昨日（16日）舉行資優教育衛星中心合作框架協議簽署儀式。圖左起為學苑院長黃金耀博士、拔萃女書院校長劉靳麗娟女士、中華基金中學校長何廸信先生、佛教覺光法師中學校長王家雯女士及學苑董事局主席兼工程師林曉鋒博士。（梁鵬威攝）

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學苑董事局主席兼工程師林曉鋒博士歡迎3間合作夥伴的加入，表示自2021年首3間衛星中心啟動以來，發現許多學校均有推動資優教育的熱誠，及至今年2023年疫情消退，是時候擴大衛星中心的範圍，期望未來衛星中心布滿全港，讓資優教育發揚光大。

學苑院長黃金耀博士亦指，疫情下學苑仍然在可行範圍內盡力提供實體課程和活動，讓學員、家長及教育界同工可以獲得合適的學習和訓練，學苑亦運用到衛星中心獨特的設施，例如室內運動場，舉辦新興運動的訓練課程，參加者都給予極高評價，讓學苑更有信心和更積極地完善衛星中心網絡。

資優教育學苑院長黃金耀博士。（梁鵬威攝）

黃博士提到，學苑來年將開辦新的領袖課程，由中學校長推薦中二至中四的學生參加，揀選學員以其待人接物的態度和想法及過往的服務經驗和領導能力為主，無需面試亦不會考慮學術成績，該課程現已取錄120名學員。另外，他又說過去數年受到疫情影響，學苑將把握疫後復常，多安排學員到外地作賽。

3間新加入成為資優教育衛星中心的學校校長多謝獲得學苑的邀請，希望更多學生受惠，3間新設衛星中心亦有資優生代表到場支持及分享在學苑的資優課程學習體驗。

拔萃女書院校長劉靳麗娟女士。（梁鵬威攝）

拔萃女書院校長劉靳麗娟女士表示，其學校一直有參與學苑的課程，學生十分受惠，而學苑的課程不會收費，學生不會因為經濟問題而未能得到栽培，學校成為衛星中心之一亦能便利學員上課。她提到，拔萃女書院歷史悠久，相信學校資源充足，歡迎其他學生透過參加學苑課程共享資源，而學校亦可以此貢獻社會。

她又表示，學生的基礎教育一定在學校進行，而基礎之上的就需要由社會各方面的資源為學生帶來額外學習機會，而學苑就補充了相關方面的缺口。