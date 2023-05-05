五間小學獲派0班 　蔡若蓮反駁教局不近人情：任何數目都差一個

撰文：胡家欣
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近日連續有三間津貼小學新學年不獲批開辦小一，兩輪收生均距離開班門檻只差1人。教育局局長蔡若蓮首次公開披露「派0班」的小學數目，稱學校收生不足情況逐步浮現，共有5間小學下學年不能參與小一統一派位。

對於教育局被批評做法不近人情，蔡若蓮反駁：「酌情開班線由24人，一直放（寬）到16人，不論任何數目都係會差一個。你話16人爭一人不近人情，咁15人爭1人又不近人情，幾多人先近人情。」她強調規劃公營學校學位，以學生學習利益為首，開班線不能「無止境」降底，對學生群育發展不理想。

教育局局長蔡若蓮稱，學校收生不足情況逐步浮現，共有5間小學下學年不能參與小一統一派位。（資料圖片）

蔡若蓮表示，教育局規劃公營學校學位，原則是以學生學習利益為首，要保障他們的學習質素，不因學校人數太少，影響群育發展、全方位學習和均衡選擇課程的機會，另外亦要確保善用公帑。

她重申，教育局以「軟著陸」方式，應對學界收生不足問題。她指，共有5間小學下學年不獲批開辦小一，已向有關學校提出不同選擇，包括以私營方式續辦、參與特別視學等。她又認為，學校合併可以集中教學資源，過程要考慮學校的位置、校舍的容納程度、學生和教師隊團的處理等。

強調不能「無止境」降底開班線

對於辦學團體救世軍計劃合併東區兩間小學，她指，知悉有學校考慮合併，目前仍屬初步階段，要視乎合併年份，才知道受影響師生人數，具體落實的可行性。

三間不准開辦小一的津貼小學，只差1人便達開班線16人門檻，有意見認為教育局做法不近人情。蔡若蓮反駁，「酌情開班線由24人，一直放（寬）到16人，不論任何數目都係會差一個。你話16人爭一人不近人情，咁15人爭1人又不近人情，幾多人先近人情。」她認為，若果學校一個年級不足16人，對學生學習並不理想，強調不能夠「無止境」降底「開班線」。

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