跨境學童︱2月約1.57萬人回港上課　較疫情前下跌超過4成

跨境學生於2月起恢復跨境回港上課，教育局在立法會文件披露，2月底大部分跨境學生已恢復跨境回港上課，當日共有約1.57萬名跨境學生回港上課，對比疫情前19/20學年的跨境學生人數減少約1.13萬人，跌幅超過4成。



▼2月22日 上水鳳溪第一小學跨境生回港上課▼



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隨著疫情復常，跨境學生今年2月起陸續返港就讀。教育局昨日向立法會教育事務委員會提交的文件顯示，今年2月22日共有15,760名跨境學生回港上課，包括中學生有9,395人、小學生有6,001人及幼稚園學生有364人。

根據教育局資料顯示，疫情前18/19學年9月的跨境學生人數為27,055人，即中學生有7,602人、小學生有17,974、幼稚園學生有1,479人。對比疫後跨境學生人數下跌了11,295人，跌幅約41.7%。

局方指，大部分跨境學生已回港上課，只有小部分跨境學生仍透過學校實時網課或其他在家學習模式留在內地家中學習。

教育局曾指所有跨境生復活節後應回港上課

教育局在今年3月29日曾表示，為方便跨境學生獲得更全面的照顧，學校由4月17日起無需再為跨境學生提供實時網上課堂或其他在家學習的過渡安排，而原則上跨境學生亦不能透過在家學習模式在家學習，即所有學生應在復活節假後回港上課。

立法會教育事務委員會將於周五（5日）討論疫下為跨境生提供的支援、協助恢復面授課堂。

▼2月8日 天水圍順德聯誼總會翁祐中學跨境生復課▼

