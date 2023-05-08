殺校｜據了解孔教學院大成小學獲派0班　家長：學校下學年轉私小

現時有5間小學因收生不足面臨殺校危機，據了解其中一間是黃大仙孔教學院大成小學。有家長表示，學校上周已舉行家長會交代，會上校方表示9月新學年將開辦私立小一，未來逐步轉為私立小學。學校老師則表示，學校現時未有定案，稍後統一對外交代。



黃大仙孔教學院大成小學家長黃先生。（盧翊銘攝）

教育局局長蔡若蓮早前表示，共有5間小學獲「派0班」，下學年不能參與小一統一派位，當中包括中華基督教會長洲堂錦江小學、中西區聖嘉祿學校、黃大仙獻主會溥仁小學、東區救世軍中原慈善基金學校。據了解，黃大仙孔教學院大成小學亦是「派0班」學校。

家長：校方通知將轉營私小

孔教學院大成小學家長黃先生表示，女兒正就讀小二，一度擔心學校殺校。他稱校方上周舉行家長講座交代，並引述會上內容指，學校將於9月的23/24學年轉開私立小一，在校學生可獲政府資助3年，之後學校會完全轉為私立小學，辦學團體孔教學院承諾，屆時會承擔在校學生學費，令他們免費就讀不受影響，對方案感到滿意，亦不再因此另覓學校，放心讓女兒繼續就讀。

他又稱，學校於會上提及將增加設施，包括增建泳池，而且學校有多名外籍教師，形容是「平民國際學校」，估計學校早作部署。

跨境小五生家長時女士，目前每日從深圳送兒子來港上課，認為學校資源充足、教師負責任。被問及學校收生不足時，她對此感到心痛，支持其他家長報讀學校。